Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Filla amb diabetisSant Jordi a l'EmpordàClub d'Escacs FigueresPatrimoni vinyaRecomanacions llibres Sant Jordi
instagramlinkedin

Santa Creu 2026

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dissabte 25 d'abril

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

El seguici popular figuerenc. / Jordi Callol

Redacció

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dissabte 25 d'abril destaquen actes com el pregó a càrrec de la Colla Castellera, el seguici dels gegants i capgrossos, el "Xupinassu", la Nit del Foc o els concerts d'El Rampell.

Dissabte 25 d’abril

41è Trofeu de judo Ciutat de Figueres – Memorial Manel Albalate

  • Lloc: Poliesportiu Roser Llop
  • Hora: De 9 a 12 h
  • Trobada escolar de judo. A les 12 h, classe conjunta Memorial Manel Albalate.
  • Organitza: Gimnàs Savas i AJAE

Torneig-Americana de Pàdel de Santa Creu

  • Lloc: Pistes municipals de pàdel
  • Hora: 9.30 h
  • Figueres Jove+18
  • Activitat per venir a jugar a pàdel tant per als experts, amb opció de guanyar premis, com per als qui ho volen venir a provar (no cal portar pala, només buscar una parella).
  • Inscripcions aquí.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Consell Esportiu de l’Alt Empordà

Visita guiada al subsòl de la Rambla

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 10, 12, 16 i 18 h
  • Explora l’interior de la Rambla de Figueres, per on discorre la riera Galligans, i coneix la història i l’evolució d’aquest espai, rarament visitable.
  • Més informació a www.visitfigueres.entradasdemuseos.com

Audició completa de Sardanes amb la Cobla Montgrins

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 11 h
Les sardanes omplen la Rambla de Figueres amb la Cobla Selvatana

Les sardanes són un clàssic de les Fires. / Jordi Callol

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres

  • Lloc: Carrer Monturiol
  • Hora: 11 h
  • Castellà. Visita guiada entorn de la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i el poeta i dramaturg Federico García Lorca, i de les dues estades de l’escriptor a Figueres els anys 1925 i 1927. Inclou accés a la casa Mas Roger.

Inauguració de l’exposició "Objectiu Meli"

  • Lloc: Museu de l’Empordà
  • Hora: 12 h
  • Acte inaugural de l’exposició dedicada al fotògraf Melitó Casals, que es pot visitar en tres espais de la ciutat: al Museu de l’Empordà, a la Casa Natal Salvador Dalí i a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
  • Més informació a museuemporda.org

Concert familiar amb el grup Atrapasomnis

  • Lloc: El Rampell
  • Hora: 12 h

Playback ONA

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 17 h
  • El Grup Artístic ONA presenta un espectacle de playback amb cançons conegudes. Un espectacle inclusiu, dinàmic i per a tots els públics.
  • Organitza: Associació ONA

Seguici de Fires

  • Lloc: Plaça de l’Escorxador
  • Hora: 17.30 h
  • Plantada de Gegants i cercavila del seguici dels gegants i capgrossos de Figueres (recorregut: plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

Vestida de la Monturiola

  • Lloc: Placeta baixa de la Rambla
  • Hora: 18 h
  • Vestida de la Monturiola per donar pas a les Fires i Festes de la Santa Creu.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres

Ball de Seguici de Fires

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 18.30 h
  • Amb els gegants, capgrossos i el Drac, amb l’acompanyament musical dels Mini-Stress.
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Concert de Fires de la Coral Polifònica de Figueres

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 18 h
  • Concert de la Polifònica de Figueres conjuntament amb la Coral Mestre Sirés de Palafrugell, on podreu gaudir amb un repertori molt variat de tots els estils i èpoques.
  • Més informació a www.coralpolifonicafigueres.com
  • Gratuït
  • Organitza: Coral Polifònica de Figueres

3r Torneig d’Escacs Infantil

  • Lloc: Barraca Club d’Escacs Figueres a El Rampell (Parc de les Aigües)
  • Hora: 18 h
  • Partides d’escacs per a menors de 16 anys. Hi haurà trofeus i medalles.
  • Inscripcions gratuïtes fins a 15 minuts abans de començar.
  • Organitza: Club Escacs Figueres

Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu a càrrec de la Colla Castellera de Figueres

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 19 h
  • Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Figueres.

Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 19.30 h

"Xupinassu"

  • Lloc: Entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere
  • Hora: 20 h
  • Organitza: El Cafetó
Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 21 h, 22 h i 23 h
  • 21 h – Inauguració de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà amb les autoritats
  • 22 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia Alt Empordà
  • 23 h – Actuació de Toni Torres

Nit del foc

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22 h
  • Espectacle de foc i percussió a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries amb la col·laboració dels Amics dels Gegants de Figueres. El públic podrà gaudir de l’espectacle amb estructures de foc i bestiari de cultura popular, així com el drac i el bou de Figueres. Qui ho desitgi, podrà ballar sota el foc (complint les recomanacions de seguretat).

Notícies relacionades i més

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22.30 h i 1.30 h
  • 22.30 h – Banda Neon
  • 1.30 h – Dj Ruben Rider

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents