Santa Creu '26
Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dissabte 25 d'abril
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig. El dissabte 25 d'abril destaquen actes com el pregó a càrrec de la Colla Castellera, el seguici dels gegants i capgrossos, el "Xupinassu", la Nit del Foc o els concerts d'El Rampell.
Dissabte 25 d’abril
41è Trofeu de judo Ciutat de Figueres – Memorial Manel Albalate
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: De 9 a 12 h
- Trobada escolar de judo. A les 12 h, classe conjunta Memorial Manel Albalate.
- Organitza: Gimnàs Savas i AJAE
Torneig-Americana de Pàdel de Santa Creu
- Lloc: Pistes municipals de pàdel
- Hora: 9.30 h
- Figueres Jove+18
- Activitat per venir a jugar a pàdel tant per als experts, amb opció de guanyar premis, com per als qui ho volen venir a provar (no cal portar pala, només buscar una parella).
- Inscripcions aquí.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Visita guiada al subsòl de la Rambla
- Lloc: Rambla
- Hora: 10, 12, 16 i 18 h
- Explora l’interior de la Rambla de Figueres, per on discorre la riera Galligans, i coneix la història i l’evolució d’aquest espai, rarament visitable.
- Més informació a www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
Audició completa de Sardanes amb la Cobla Montgrins
- Lloc: Rambla
- Hora: 11 h
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres
- Lloc: Carrer Monturiol
- Hora: 11 h
- Castellà. Visita guiada entorn de la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i el poeta i dramaturg Federico García Lorca, i de les dues estades de l’escriptor a Figueres els anys 1925 i 1927. Inclou accés a la casa Mas Roger.
Inauguració de l’exposició "Objectiu Meli"
- Lloc: Museu de l’Empordà
- Hora: 12 h
- Acte inaugural de l’exposició dedicada al fotògraf Melitó Casals, que es pot visitar en tres espais de la ciutat: al Museu de l’Empordà, a la Casa Natal Salvador Dalí i a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
- Més informació a museuemporda.org
Concert familiar amb el grup Atrapasomnis
- Lloc: El Rampell
- Hora: 12 h
Playback ONA
- Lloc: Rambla
- Hora: 17 h
- El Grup Artístic ONA presenta un espectacle de playback amb cançons conegudes. Un espectacle inclusiu, dinàmic i per a tots els públics.
- Organitza: Associació ONA
Seguici de Fires
- Lloc: Plaça de l’Escorxador
- Hora: 17.30 h
- Plantada de Gegants i cercavila del seguici dels gegants i capgrossos de Figueres (recorregut: plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Vestida de la Monturiola
- Lloc: Placeta baixa de la Rambla
- Hora: 18 h
- Vestida de la Monturiola per donar pas a les Fires i Festes de la Santa Creu.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Ball de Seguici de Fires
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 18.30 h
- Amb els gegants, capgrossos i el Drac, amb l’acompanyament musical dels Mini-Stress.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Concert de Fires de la Coral Polifònica de Figueres
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 18 h
- Concert de la Polifònica de Figueres conjuntament amb la Coral Mestre Sirés de Palafrugell, on podreu gaudir amb un repertori molt variat de tots els estils i èpoques.
- Més informació a www.coralpolifonicafigueres.com
- Gratuït
- Organitza: Coral Polifònica de Figueres
3r Torneig d’Escacs Infantil
- Lloc: Barraca Club d’Escacs Figueres a El Rampell (Parc de les Aigües)
- Hora: 18 h
- Partides d’escacs per a menors de 16 anys. Hi haurà trofeus i medalles.
- Inscripcions gratuïtes fins a 15 minuts abans de començar.
- Organitza: Club Escacs Figueres
Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu a càrrec de la Colla Castellera de Figueres
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 19 h
- Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Figueres.
Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 19.30 h
"Xupinassu"
- Lloc: Entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere
- Hora: 20 h
- Organitza: El Cafetó
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 21 h, 22 h i 23 h
- 21 h – Inauguració de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà amb les autoritats
- 22 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia Alt Empordà
- 23 h – Actuació de Toni Torres
Nit del foc
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22 h
- Espectacle de foc i percussió a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries amb la col·laboració dels Amics dels Gegants de Figueres. El públic podrà gaudir de l’espectacle amb estructures de foc i bestiari de cultura popular, així com el drac i el bou de Figueres. Qui ho desitgi, podrà ballar sota el foc (complint les recomanacions de seguretat).
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22.30 h i 1.30 h
- 22.30 h – Banda Neon
- 1.30 h – Dj Ruben Rider
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris 'boomers': En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l'Administració"
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
- Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar