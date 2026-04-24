Santa Creu 2026
Comencen les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026: guia completa amb els actes imprescindibles, concerts i tradicions
Aquest divendres es dona el tret de sortida a una celebració que omplirà la ciutat amb 150 activitats del 24 d'abril al 3 de maig
Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
Figueres ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de les Fires i Festes de la Santa Creu, que aquest 2026 s'allarguen del divendres 24 d'abril fins al diumenge 3 de maig amb una programació de més de 150 activitats. El programa combina concerts, cultura popular, fires tradicionals, activitats familiars, exposicions, esports i el retorn d'un dels moments més esperats: el Castell de Focs al Castell de Sant Ferran, nou anys després. En aquesta guia us expliquem tot el què cal saber de les Fires d'enguany.
Quan comencen les Fires de Figueres 2026 i què cal saber
Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres arrencaran amb activitats prèvies divendres 24 d'abril i s'allargaran fins al 3 de maig. La programació manté l'essència dels actes clàssics, però també reforça els espais de música en directe, l'oferta familiar i els actes de cultura popular.
Entre els grans reclams d'aquest any hi ha el pregó de la Colla Castellera de Figueres, que celebra el seu 30è aniversari; els concerts d'El Rampell; les fires clàssiques de l'1 de maig; el concurs de les Creus de Maig; l'exposició dedicada al fotògraf Melitó Casals, Meli, i el retorn del gran castell pirotècnic al Castell de Sant Ferran.
El pregó, el Xupinassu i l'inici oficial de la festa
L'inici oficial de la festa serà dissabte 25 d'abril. A les 19 hores, la Colla Castellera de Figueres farà el pregó des del balcó de l'Ajuntament en un any especialment simbòlic per a l'entitat, que commemora tres dècades de trajectòria. Abans s'haurà celebrat la cercavila i el ball del seguici, a càrrec dels gegants i bestiari de la ciutat.
Tot seguit, a les 20 hores, la Plaça de l'Església acollirà el popular Xupinassu, impulsat pel Cafetó. Es tracta d'un dels actes més multitudinaris del començament de les fires i, com ja és habitual, la identitat del pregoner no es desvetllarà fins al mateix moment.
Concerts a El Rampell: Doctor Prats, Ginestà, Crim i més nits de barraques
Un dels grans pols d'atracció de les fires tornarà a ser El Rampell, l'espai de concerts del Parc de les Aigües, que arriba a la cinquena edició consolidat com a punt de trobada intergeneracional. Hi haurà una desena de barraques gestionades per entitats de la ciutat i cinc grans nits de música.
La primera cita serà divendres 24 d'abril amb Festa Flaix FM i Dj Lia Jensen, a partir de les 21 hores. L'endemà, dissabte 25, serà el torn de Banda Neon i Dj Ruben Rider. El dijous 30 d'abril actuaran Doctor Prats i James Band. La nit de l'1 de maig estarà marcada pel punk rock amb Rural Kids, Crim i Groggy Rude. Finalment, el 2 de maig pujaran a l'escenari Ginestà i 7 de copes.
A més dels concerts, El Rampell també acollirà altres activitats destacades com la cloenda del correbars EnTxispa't, la Nit de la Diabòlica, la Nit del Foc i la primera edició de l'Escalabirres.
Plaça Catalunya i Rambla: més música en directe al centre
La música no quedarà limitada al Parc de les Aigües. La Plaça Catalunya també concentrarà una part important dels concerts, amb actuacions d'Orquestra Di-versiones, Los 80 Principales, Yo suspendí EGB i Orquestra Montgrins.
A la Rambla, en paral·lel, s'hi podran veure propostes com Big Band Empordà, Cobla Montgrins, Big Mouthers i Sant Jordi Ciutat de Barcelona, en una oferta pensada per arribar a públics molt diversos.
L'1 de maig, el dia gran de les fires tradicionals
L'1 de maig tornarà a ser una de les jornades més potents del calendari, amb milers de visitants i uns 400 firaires repartits pel centre de la ciutat. Organitzades pel Casino Menestral Figuerenc, les fires clàssiques ompliran l'entorn de la Rambla, la plaça Catalunya i la Font Lluminosa. Aquest any hi haurà la 66a Fira del Dibuix i de la Pintura, la 50a del Col·leccionisme, la 14a dels Brocanters, la 44a Fira Mercat, la 44a de l'Artesania, la 41a de l'Alimentació, la 5a de Petites Editorials i Grans Llibres i la 3a d'Art Digital i Noves Tendències.
A aquesta oferta s'hi afegirà, el diumenge 3 de maig a la plaça Catalunya, la 46a Fira del Llibre Vell, també organitzada pel Casino Menestral Figuerenc i amb Jordi Casals com a pregoner.
Creus de Maig, castells, gegants i cultura popular
La part més identitària de la festa tornarà a tenir molt de pes. El Concurs de les Creus de Maig, que se celebra des de 1941, comptarà aquest any amb 20 entitats participants. Les creus s'exposaran el 3 de maig en diferents punts de la ciutat i, de 9 a 14 hores, hi haurà trens turístics amb sortida i arribada a la Plaça Catalunya per recórrer els espais on s'exhibiran.
Aquell mateix dia, a les 18 hores, l'Auditori dels Caputxins acollirà el lliurament de premis. També el 3 de maig, coincidint amb la diada de Santa Creu, se celebrarà l'ofici solemne a l'Església de Sant Pere, a les 11 hores, i després la Colla Castellera de Figueres farà el tradicional pilar caminant fins a la Plaça de l'Ajuntament.
La cultura popular també tindrà altres cites destacades. El dijous 30 d'abril, a les 20.30 hores, els Amics dels Gegants de Figueres organitzen la Nit de la Cebeta, amb sortida des de la Plaça de l'Escorxador. I el dissabte 2 de maig, a les 16 hores, se celebrarà la trobada gegantera amb cercavila pel centre.
Teatre, exposicions i activitats familiars
La programació de fires també inclourà sardanes, la trobada de puntaires, visites al subsol de la Rambla, les activitats diàries de la Casa Cultural d'Andalusia i diferents propostes de Figueres a Escena.
Entre els noms destacats hi ha l'obra Una festa a Roma i el concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia, a més de diversos espectacles familiars pensats per omplir el calendari amb opcions per a totes les edats.
Un dels plats forts en l'àmbit cultural serà l'exposició Objectiu Meli, dedicada al fotògraf figuerenc Melitó Casals Meli. La mostra s'inaugurarà dissabte 25 d'abril, a les 12 hores, al Museu de l'Empordà, i es podrà visitar fins al 13 de setembre. El projecte s'estendrà també a la Sala d'Exposicions l'Escorxador i a la Casa Natal Salvador Dalí, i reivindicarà l'enorme llegat visual d'un autor que va deixar un arxiu de més de 100.000 imatges sobre la segona meitat del segle XX.
Parc d'atraccions: dies, horaris i jornades especials
El Parc d'atraccions de les Fires de Figueres estarà instal·lat al Recinte Firal i obrirà des del dimecres 22 d'abril fins al 3 de maig. Hi haurà més d'un centenar d'atraccions i l'horari general serà a partir de les 17 hores, mentre que els caps de setmana i l'1 de maig també obrirà en horari de matí i tarda.
Entre les dates més assenyalades hi ha aquest divendres 24 d'abril, amb la tradicional jornada de preus populars i un 50% de descompte en les atraccions, i el dilluns 27, quan s'ha programat una jornada inclusiva.
Suquet, Ramblejada i RunCastell: altres actes destacats
Les fires també sumaran altres actes populars i esportius. La nova colla de festa major, Els Mistaires de Figueres, proposa recuperar cites com el concurs del Suquet de Fires, previst per a l'1 de maig al carrer Peralada, la Ramblejada i el concert comentat amb cançons del Cançoner de Figueres a càrrec dels Mini-Stress, el 3 de maig.
En l'àmbit esportiu, la cita més multitudinària tornarà a ser la RunCastell, la Cursa del Castell de Sant Ferran, que celebrarà la 19a edició el divendres 1 de maig, a les 9.30 hores, amb sortida i arribada a l'Estadi Albert Gurt. La prova inclourà recorreguts de 10 quilòmetres i 4,5 quilòmetres pels voltants de la fortalesa.
Castell de Focs al Castell de Sant Ferran: el gran final de Santa Creu
El gran tancament de les Fires de Figueres 2026 arribarà diumenge 3 de maig, a les 22 hores, amb el retorn del Castell de Focs a l'exterior del Castell de Sant Ferran, un emplaçament que no acollia aquest final de festa des del 2017.
La tradicional encesa acabarà amb el crit de "Visca Figueres" i recuperarà així un dels formats més emblemàtics de la celebració. Abans, per anar escalfant l'ambient, El Cafè del Casino organitzarà La Rematada, un vespreig a partir de les 19 hores.
El cartell de les Fires 2026, obra de Clàudia Cobos
La imatge d'aquesta edició és obra de la dissenyadora gràfica i artista figuerenca Clàudia Cobos Caballero, de 29 anys.
El cartell incorpora diversos símbols de la ciutat, com el Casino Menestral Figuerenc, el Teatre Municipal El Jardí, l'església de Sant Pere, el capgròs Berruga, les Creus de Maig, la Monturiola, la Colla Castellera de Figueres, el drac de Sant Jordi i altres elements representatius de l'imaginari festiu local.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'