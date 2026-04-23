Santa Creu '26
Santa Creu 2026
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del divendres 24 d'abril
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebren del 24 d'abril al 3 de maig. El divendres 24 d'abril destaquen actes com la Jornada a preus populars del Parc d’atraccions, el "Hello Fires", l'EnTxispa't, la Nit de la Diabòlica o els concerts d'El Rampell. Aquest és el programa complet:
Divendres 24 d’abril
Parc d’atraccions. Jornada a preus populars
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: De 17 a 2 h
- Totes les atraccions amb un 50% de descompte.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines
Actuació de dansa "Hello Fires" de l’escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 17.30 h
- Nova edició de Hello Fires, un espectacle de dansa urbana pensat per gaudir en família, organitzat per Dance Me by Sonia Navarro. L’escenari s’omplirà de ritme, energia i talent amb la participació dels ballarins i ballarines de tota l’escola. Un show ple de coreografies, música i emoció que farà vibrar grans i petits.
12è Open de billar a tres bandes
- Lloc: Societat Coral Erato
- Hora: 17 h
- Semifinals, final i lliurament de trofeus de l’Open de billar a tres bandes.
- Organitza: Club Billar Alt Empordà
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 19 h
- Actuació de l’Escola de dansa i música Beat Dance Studio
Lliurament 1r Premi Joaquim Vallmajó
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 19 h
- Diàleg amb Jordi Palou Loverdos, advocat, sobre el llegat de Joaquim Vallmajó a Ruanda fins avui. Presentació de les 13 candidatures al premi. Actuació musical amb Ansoumani Kouyate, cora i veu, i Enric Pérez, balafon.
EnTxispa’t
- Lloc: Sortida de la Rambla Nova i arribada a El Rampell
- Hora: 19.30 h
- Recorregut de bar en bar pels carrers de Figueres fins a El Rampell.
- Preu: 25 €
- Inscripcions a Lampisteria Costa (C/ Narcís Soler, 15) cada dilluns d’abril.
- Els 100 primers inscrits tindran un obsequi. Més informació als instagram @entxispat i @cre_vilatenim
- Organitza: CRE Vilatenim
Nit de la Diabòlica
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 20.45 h
- Cercavila del Dimoni de Figueres acompanyant l’"EnTxispa’t" amb foc i xaranga amb final a El Rampell.
- Qui ho desitgi podrà ballar sota el foc del "Dimoni de Figueres" i els seus diables, tot complint les recomanacions de seguretat.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Teatre: "Una festa a Roma" de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 20 h
- Una comèdia commovedora de Marc Artigau, amb direcció de Clara Segura, sobre l’amor i el desig a l’anomenada "tercera edat".
- Preu: 24 €, platea i llotges de platea · 20 €, primer pis · 16 €, segon pis.
- Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
- Funció accessible amb servei de subtitulació, audiodescripció, reforç de bucle magnètic i amplificació de so. Opció de visita tàctil sota demanda. Reserves a figueresaescena@figueres.org i al 972 501 911.
Concert amb Los 80 Principales
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 22 h
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22.30 h i 2 h
- 22.30 h – Festa Flaix FM
- 2 h – Dj Lia Jensen
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris ‘boomers’: «En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l’Administració»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort