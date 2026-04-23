Habitatge Maçanet de CabrenysSergi FranchBegoña MéndezNeteja ous Museu DalíDescens bàsquet Vilafant i Roses
Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del divendres 24 d'abril

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

La Nit de la Diabòlica es va estrenar per les Fires de l'any passat.

La Nit de la Diabòlica es va estrenar per les Fires de l'any passat. / JORDI CALLOL

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebren del 24 d'abril al 3 de maig. El divendres 24 d'abril destaquen actes com la Jornada a preus populars del Parc d’atraccions, el "Hello Fires", l'EnTxispa't, la Nit de la Diabòlica o els concerts d'El Rampell. Aquest és el programa complet:

Divendres 24 d’abril

Parc d’atraccions. Jornada a preus populars

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: De 17 a 2 h
  • Totes les atraccions amb un 50% de descompte.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

Actuació de dansa "Hello Fires" de l’escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 17.30 h
  • Nova edició de Hello Fires, un espectacle de dansa urbana pensat per gaudir en família, organitzat per Dance Me by Sonia Navarro. L’escenari s’omplirà de ritme, energia i talent amb la participació dels ballarins i ballarines de tota l’escola. Un show ple de coreografies, música i emoció que farà vibrar grans i petits.

12è Open de billar a tres bandes

  • Lloc: Societat Coral Erato
  • Hora: 17 h
  • Semifinals, final i lliurament de trofeus de l’Open de billar a tres bandes.
  • Organitza: Club Billar Alt Empordà

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 19 h
  • Actuació de l’Escola de dansa i música Beat Dance Studio

Lliurament 1r Premi Joaquim Vallmajó

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 19 h
  • Diàleg amb Jordi Palou Loverdos, advocat, sobre el llegat de Joaquim Vallmajó a Ruanda fins avui. Presentació de les 13 candidatures al premi. Actuació musical amb Ansoumani Kouyate, cora i veu, i Enric Pérez, balafon.

EnTxispa’t

  • Lloc: Sortida de la Rambla Nova i arribada a El Rampell
  • Hora: 19.30 h
  • Recorregut de bar en bar pels carrers de Figueres fins a El Rampell.
  • Preu: 25 €
  • Inscripcions a Lampisteria Costa (C/ Narcís Soler, 15) cada dilluns d’abril.
  • Els 100 primers inscrits tindran un obsequi. Més informació als instagram @entxispat i @cre_vilatenim
  • Organitza: CRE Vilatenim

Nit de la Diabòlica

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 20.45 h
  • Cercavila del Dimoni de Figueres acompanyant l’"EnTxispa’t" amb foc i xaranga amb final a El Rampell.
  • Qui ho desitgi podrà ballar sota el foc del "Dimoni de Figueres" i els seus diables, tot complint les recomanacions de seguretat.
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

Teatre: "Una festa a Roma" de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 20 h
  • Una comèdia commovedora de Marc Artigau, amb direcció de Clara Segura, sobre l’amor i el desig a l’anomenada "tercera edat".
  • Preu: 24 €, platea i llotges de platea · 20 €, primer pis · 16 €, segon pis.
  • Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
  • Funció accessible amb servei de subtitulació, audiodescripció, reforç de bucle magnètic i amplificació de so. Opció de visita tàctil sota demanda. Reserves a figueresaescena@figueres.org i al 972 501 911.

Concert amb Los 80 Principales

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 22 h

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22.30 h i 2 h
  • 22.30 h – Festa Flaix FM
  • 2 h – Dj Lia Jensen

