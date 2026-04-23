Santa Creu '26
Santa Creu 2026
La Nit de la Diabòlica farà cercavila per acompanyar l'EnTxispa't la primera jornada de les Fires de Figueres
Té lloc la vesprada i nit d'aquest divendres, 24 d'abril
Les banyes sempre generen reaccions, i més si tenen molt a veure amb la Nit de la Diabòlica, una festa nocturna que organitza els Amics dels Gegants de Figueres per arrencar amb alegria i bon humor la festa gran de la ciutat, les Fires i Festes de la Santa Creu. De fet, la vesprada de divendres, 24 d’abril, començarà a la Rambla Nova amb la sortida de l’EnTxispa’t, a dos quarts de vuit (cal estar inscrit per a recórrer els bars de la ruta. Per a més informació consulteu @entxispat i @cre_vilatenim. El seguici geganter s’hi afegirà, des de la plaça de l’Ajuntament, a tres quarts de nou, per a fer una cercavila conjunta fins al Rampell del Parc de les Aigües.
