SANTA CREU 2026
Figueres comença el compte enrere per les Fires i Festes de la Santa Creu
La plaça de l’Església va acollir l’acte de presentació del programa amb la participació de les entitats implicades
Si hi ha un tret característic de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres és que durant aquests dies de disbauxa, en algun moment plourà o bufarà una bona tramuntanada. I precisament aquestes inclemències meteorològiques van fer anul·lar dues vegades la festa de presentació del programa d’enguany.
Aquest dijous 9 d’abril, per fi, la plaça de l’Església va poder acollir l’acte en què es van anar presentant els més de 150 actes que ompliran la capital de l’Alt Empordà entre el 24 d’abril i el 3 de maig. Carles Pujol, com a conductor, va anar donant pas a diferents persones implicades en la Santa Creu 2026. Els primers a parlar van ser el regidor de Cultura Popular, Josep Maria Barnils, i l’autora del cartell d’aquest any, l’artista Clàudia Cobos, que van explicar els diferents elements que es veuen en la il·lustració i la seva vinculació amb la celebració dels 150 anys de Figueres sent ciutat.
Seguidament, Jordi Masquef, alcalde de Figueres, va agafar el micròfon per enaltir el programa d’enguany, va animar a tothom a participar en aquests dies de festa i va destacar el canvi d’ubicació del castell de focs, que després d’una colla d’anys, torna al Castell de Sant Ferran "en un lloc privilegiat que farà que els focs artificials es puguin veure pràcticament des de tota la ciutat". A més, va aprofitar per felicitar la Colla Castellera de Figueres pel seu trentè aniversari, i els va agrair que acceptessin ser els pregoners d’aquestes fires. Per això, la següent a prendre la paraula fou Anna Alcubierre, presidenta de la Colla Castellera de Figueres, per donar algun detall, sense fer cap avançament, de com serà el pregó. Alcubierre va afirmar que serà un discurs amb la participació de membres de la colla de diferents edats i que, lògicament, hi haurà castells. Durant aquesta intervenció, Pujol va aprofitar per demanar-li com es preparen per a un dels moments més esperats de la festa figuerenca: el pilar caminant.
Però no van ser els únics a pujar a l’escenari, també ho van fer els Amics dels Gegants de Figueres, amb la Diabòlica i en Berruga al capdavant. Precisament, aquest capgròs tan nostrat també està de celebració perquè aquest any celebra el seu 150è aniversari. Tot seguit, també van tenir el seu torn la regidora de Festes, Pilar Sánchez; el vicepresident del Casino Menestral Figuerenc, Josep Maria Agustí; i Lídia López, representant de la Casa Cultural d’Andalusia. Tots plegats per donar a conèixer les activitats que organitzaran com les Fires de l’1 de maig, el seguici, la nit de la Cebeta, o els concerts i espectacles de ball a la Casa Cultural d’Andalusia, així com les actuacions de l’Orquestra Di-versiones o l’audició completa de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, entre d’altres.
Els últims a pujar van ser Pere Montserrat, regidor de Joventut, i les representants del Consell Municipal de Vilatenim i del Club Waterpolo Figueres, per presentar el Rampell. L’espai de concerts del Parc de les Aigües comptarà amb un cartell amb opcions per tots els gustos amb les actuacions de Banda Neón, Ginestà, Doctor Prats i Crim, entre d’altres. A més, enguany se celebrarà la segona edició de l’Entxispa’t, que recorrerà diferents bars de Figueres per acabar acompanyant la Diabòlica fins a la zona de les barraques. Montserrat, també va voler destacar que a l’escenari del Rampell hi haurà grups locals com els James Band o 7 de copes.
Finalment, l’acte va acabar amb una fotografia de família i el concert de Víctor Marín que, acompanyat de la seva guitarra, va cantar versions conegudes per acabar d’allargar la festa de la presentació de les Fires i Festes de la Santa Creu.
- Ordenen detenir l'humorista de l'Empordà Jair Domínguez per una denúncia de Vox
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat