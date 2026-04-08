Santa Creu 2026
Aquesta és la programació dels concerts d'El Rampell de les Fires de Figueres 2026: Doctor Prats, Ginestà, DJ Lia Jensen...
Per l'escenari dels Parc de les Aigües també passaran artistes com Banda Neon, James Band o 7 de Copes
Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
Un any més, Figueres celebrarà les Fires i Festes de la Santa Creu, que enguany tindran lloc del 24 d'abril al 3 de maig. Entre les cites destacades, no hi faltaran els concerts del Rampell, que aquest any reuniran noms com Doctor Prats, Ginestà, DJ Lia Jensen, James Band, Banda Neon o 7 de Copes. Tots ells actuaran al Parc de les Aigües. Aquesta és la programació completa:
Divendres 24 d’abril
- 22.30 h – Festa Flaix FM
- 2 h – DJ Lia Jensen
Dissabte 25 d’abril
- 22.30 h – Banda Neon
- 1.30 h – DJ Ruben Rider
Dijous 30 d’abril
- 23 h – Doctor Prats
- 1 h – James Band
Divendres 1 de maig
- 23 h – Rural Kids
- 00.15 h – Crim
- 1.45 h – Groggy Rude.
Dissabte 2 de maig
- 23 h – Ginestà
- 1 h – 7 de Copes
