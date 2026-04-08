Aquesta és la programació dels concerts d'El Rampell de les Fires de Figueres 2026: Doctor Prats, Ginestà, DJ Lia Jensen...

Per l'escenari dels Parc de les Aigües també passaran artistes com Banda Neon, James Band o 7 de Copes

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

Els Doctor Prats són un dels caps de cartell d'enguany.

Els Doctor Prats són un dels caps de cartell d'enguany. / David Aparicio

Redacció

Figueres

Un any més, Figueres celebrarà les Fires i Festes de la Santa Creu, que enguany tindran lloc del 24 d'abril al 3 de maig. Entre les cites destacades, no hi faltaran els concerts del Rampell, que aquest any reuniran noms com Doctor Prats, Ginestà, DJ Lia Jensen, James Band, Banda Neon o 7 de Copes. Tots ells actuaran al Parc de les Aigües. Aquesta és la programació completa:

Divendres 24 d’abril

  • 22.30 h – Festa Flaix FM
  • 2 h – DJ Lia Jensen

Dissabte 25 d’abril

  • 22.30 h – Banda Neon
  • 1.30 h – DJ Ruben Rider

Dijous 30 d’abril

  • 23 h – Doctor Prats
  • 1 h – James Band
El Rampell sempre és sinònim de festa. / Jordi Callol

Divendres 1 de maig

  • 23 h – Rural Kids
  • 00.15 h – Crim
  • 1.45 h – Groggy Rude.

Dissabte 2 de maig

  • 23 h – Ginestà
  • 1 h – 7 de Copes

Psicòlegs i una "corassa" emocional, els recursos dels agents que desarticulen la pornografia infantil: "És un escenari perillós i dur"

Aitor Moll, al I Fòrum Municipalisme de Prensa Ibérica: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu"

Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves penes de presó

La biblioteca de l'institut Muntaner de Figueres portarà el nom de l'escriptor i exalumne Vicenç Pagès Jordà

Les negociacions entre Sanitat i els sindicats mèdics per posar fi a la vaga s'encallen per la figura del mediador

Enxampen un home amagat en un túnel després de robar cable de coure en una empresa de la Costa Brava

Illa promet als alcaldes suport polític, econòmic i jurídic per construir «tant habitatge com càpiga» als seus municipis

Tracking Pixel Contents