Figueres celebrarà les Fires i Festes de la Santa Creu 2026 amb més de 150 actes entre clàssics i novetats
La festa tindrà lloc del 24 d'abril al 3 de maig amb el retorn dels focs d'artifici al Castell de Sant Ferran, la Colla Castellera com a pregonera, una exposició dedicada al fotògraf Meli i cites clàssiques com les Fires de l'1 de maig i el concurs de Creus
Quan arriba el mes d'abril, la ciutat de Figueres sap que s'aproximen dates assenyalades. D'una banda, s'acosta la Diada de Sant Jordi, que tornarà a omplir la Rambla de llibres i roses. I de l'altra, comença a sentir-se la flaire de les Fires i Festes de la Santa Creu, que enguany se celebraran del 24 d’abril al 3 de maig amb més de 150 activitats. La festa gran de la ciutat mantindrà l'essència tradicional que la caracteritza, però també incorporarà novetats que reforcen aquest vincle amb la tradició, com el retorn del castell de focs al Castell de Sant Ferran després de nou anys, tal com ja va avançar l'EMPORDÀ a mitjans de març.
Una altra de les principals novetats serà l'exposició Objectiu Meli, que s'inaugurarà el dissabte 25 d’abril, a les 12 hores, al Museu de l’Empordà. La mostra retrà homenatge al fotògraf figuerenc Melitó Casals, Meli, autor d’un extens arxiu de més de 100.000 imatges que retraten la segona meitat del segle XX i que constitueixen, alhora, un valuós testimoni visual i patrimonial. Repartida entre el Museu de l’Empordà, la Sala d’Exposicions l’Escorxador i la Casa Natal Salvador Dalí, l’exposició es podrà visitar fins al 13 de setembre i permetrà descobrir la seva trajectòria, la complicitat amb Salvador Dalí i una obra que combina retrats, reportatges, paisatges, postals i escenes de la vida quotidiana.
Les Fires d’enguany també presenten novetats en l’àmbit associatiu amb la incorporació d’una nova colla de festa major, Els Mistaires de Figueres. L’entitat impulsarà enguany la recuperació d’algunes activitats, com el concurs del Suquet de Fires, previst per a l’1 de maig al carrer Peralada; la Ramblejada, amb aperitiu i punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, i un concert comentat amb cançons del Cançoner de Figueres a càrrec dels Mini-Stress, el 3 de maig.
Pregó a càrrec de la Colla Castellera
Tot i que hi haurà activitats el dia abans, el tret de sortida oficial de les Fires de Santa Creu arribarà el dissabte 25 d’abril amb el ball de seguici i el pregó que, tal com també va avançar l'EMPORDÀ, enguany anirà a càrrec de la Colla Castellera de Figueres, coincidint amb el seu 30è aniversari. I tot seguit, a les 20 hores, la plaça de l’Església acollirà el multitudinari "Xupinassu", impulsat pel Cafetó, que no desvelarà el nom del pregoner fins al mateix moment.
Doctor Prats, Ginestà i Banda Neon, a El Rampell
Un dels grans eixos de la programació serà la música en directe. Per un costat, l’espai d’El Rampell, al Parc de les Aigües, acollirà concerts de Doctor Prats, Ginestà, Banda Neon, Crim, Festa Flaix FM i Dj Lia Jensen, així com altres actuacions i sessions a càrrec de Dj Ruben Rider, James Band, Rural Kids, Groggy Rude i 7 de copes. Aquest espai també serà escenari de propostes com la cloenda del correbars EnTxispa’t, la Nit de la Diabòlica, la Nit del Foc i l’Escalabirres.
Per l'altre, la plaça Catalunya també concentrarà una part destacada de l’oferta musical, amb actuacions de l’Orquestra Di-versiones, Los 80 Principales, Yo suspendí EGB i l’Orquestra Montgrins. Finalment, a la Rambla hi actuaran la Big Band Empordà, la Cobla Montgrins, Big Mouthers i Sant Jordi Ciutat de Barcelona, completant una programació repartida per diferents punts de la ciutat.
Clàssics de la festa
Com és habitual, una de les jornades protagonistes de la festa serà la de les Fires de l’1 de maig, que enguany reunirà al centre figuerenc uns 400 firaires i milers de visitants. Organitzades pel Casino Menestral Figuerenc, inclouran la 66a Fira del Dibuix i de la Pintura, la 50a del Col·leccionisme, la 14a dels Brocanters, la 44a Fira Mercat, la 44a d’Artesania, la 41a de l’Alimentació, la 5a de Petites Editorials i Grans Llibres i la 3a d’Art Digital i Noves Tendències. Totes aquestes propostes s’ubicaran entorn de la Rambla, la plaça Catalunya i la Font Lluminosa.
La diada de Santa Creu
Si l’1 de maig és una de les dates centrals de la festa, el 3 de maig, diada de Santa Creu, n’és un altre dels plats forts, amb cites clàssiques com la Fira del Llibre Vell i el Concurs de les Creus de Maig.
El Concurs de les Creus de Maig, que se celebra des de 1941, comptarà enguany amb 20 creus elaborades per entitats de la ciutat i repartides en diversos indrets. De 9 a 14 hores hi haurà trens turístics, amb sortida i arribada a la plaça Catalunya, per recórrer els espais on s’exposaran les creus. A les 18 hores, l’Auditori dels Caputxins acollirà el lliurament de premis.
La diada de Santa Creu es completarà amb l’ofici solemne a l’església de Sant Pere, a les 11 hores, i amb el tradicional pilar caminant de la Colla Castellera de Figueres des de l’església fins a la plaça de l’Ajuntament.
Els actes populars, un dels puntals de la festa
Cal destacar que la programació de les fires d'enguany inclou també altres activitats populars com la trobada de puntaires, les visites al subsol de la Rambla, les sardanes, espectacles familiars i diverses propostes de Figueres a Escena, entre les quals destaquen Una festa a Roma i el concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia. A tot plegat s’hi afegiran les activitats diàries de la Casa Cultural d’Andalusia.
Pel que fa a la cultura popular, un dels actes destacats és la trobada gegantera, amb plantada al Parc de les Aigües i cercavila pels carrers del centre. Serà el dissabte 2 de maig, a partir de les 16 hores, i és organitzada pels Amics dels Gegants de Figueres. La mateixa entitat impulsa també la Nit de la Cebeta, prevista per al dijous 30 d’abril, a les 20.30 hores, amb sortida des de la plaça de l’Escorxador i una crida a la mainada perquè porti cebetes.
En clau esportiva, l’acte més multitudinari tornarà a ser la RunCastell, la 19a edició de la Cursa del Castell de Sant Ferran, prevista per al divendres 1 de maig, a les 9.30 hores, amb sortida i arribada a l’Estadi Albert Gurt. La prova oferirà circuits de 10 i de 4,5 quilòmetres pels voltants de la fortalesa.
El parc d’atraccions, obert del 22 d’abril al 3 de maig
Pel que fa al parc d’atraccions s’instal·larà, com sempre, al Recinte Firal del 22 d’abril al 3 de maig, amb més d’un centenar d’atraccions. Obrirà cada dia a partir de les 17 hores, mentre que els caps de setmana i l’1 de maig també funcionarà en horari de matí i tarda. A més, s’ha programat una jornada de preus populars el divendres 24 d’abril, amb descomptes del 50%, i una jornada inclusiva el dilluns 27.
Finalment, el punt final de les festes arribarà el diumenge 3 de maig, a les 22 hores, amb el castell de focs a l’exterior del Castell de Sant Ferran. L’espectacle tornarà a aquest emplaçament després de nou anys celebrant-se al Parc de les Aigües. El motiu del canvi és doble, pel fet que el consistori vol donar més visibilitat a l’acte i, al mateix temps, evitar incidents en el sector de l’avinguda Costa Brava on hi ha previst, aviat, l’inici d’unes promocions immobiliàries amb espais en obres.
Val a dir que abans dels focs, que acabaran amb el tradicional "Visca Figueres", El Cafè del Casino organitzarà La Rematada per escalfar motors abans de l’últim gran acte. Serà a les 19 hores.
Una festa de presentació oficial del programa
La presentació oficial del programa tindrà lloc aquest dijous 2 d’abril, a les 19.30 hores, a la plaça de l’Església, amb la participació de les entitats que fan possible la festa. Hi intervindran l’alcalde, Jordi Masquef; la regidora de Fires i Festes i Associacionisme, Pilar Sánchez; i el regidor d’Esports i Joventut, Pere Montserrat. L’acte serà conduït per Carles Pujol i inclourà una actuació de Víctor Marín.
La festa de presentació de les Fires s’havia de celebrar el divendres 27 de març, a les 20 hores, a la plaça de l’Església, però va quedar ajornada a causa del fort vent.
Un cartell ple de símbols
Cal recordar que el cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, presentat el 18 de març, és obra de la dissenyadora gràfica i artista figuerenca Clàudia Cobos Caballero. La proposta incorpora diversos símbols de la ciutat, com el Casino Menestral Figuerenc, el Teatre Municipal El Jardí, l’església de Sant Pere, el capgròs Berruga, les Creus de Maig, la Monturiola, la Colla Castellera de Figueres, el pregoner, la bandera de la ciutat o el drac de Sant Jordi.
Cobos, de 29 anys, ja havia il·lustrat la portada de la programació de Figueres Cultura i també és l’autora del cartell de la commemoració dels 150 anys de ciutat, que es presentarà pròximament.
