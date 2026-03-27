Santa Creu 2026
La il·lustradora Judith Bassagañas guanya el Concurs de Cartell de les Fires de l'1 de Maig del Casino Menestral de Figueres
L'artista de Vilafant s'ha imposat entre 44 participants amb una obra en la qual el jurat destaca la seva força estètica i capacitat comunicativa
La pintora, il·lustradora i dissenyadora gràfica de Vilafant Judith Bassagañas ha guanyat el Concurs de Cartell de les Fires del 1r de Maig del Casino Menestral de Figueres. El concurs ha comptat amb 44 participants.
Les Fires i Festes de la Santa Creu se celebraran del 24 d’abril al 3 de maig amb prop de 150 activitats en deu dies seguits. El Casino Menestral organitza una part important de les activitats, algunes plenament consolidades i amb història com les fires de l'1 de maig que omplen els carrers del centre històric d'estands agrupats per fires temàtiques. La fira té més de 60 anys d'història.
El Casino Menestral ha informat que es va escollir el de Judith Bassagañas després d'una àrdua deliberació, donat el nombre i la qualitat de les propostes presentades pels participants del concurs.
El Jurat va considerar que l’obra guanyadora reunia les condicions òptimes per ser premiada donada tant la seva eficàcia comunicativa de l’esdeveniment com la seva potència estètica. El cartell mostra al fons els carrers de la ciutat identificant punts on tenen lloc les diferents fires.
Exposició dels participants
Les obres dels restants participants es podran veure exposades des del 27 d’abril a l’1 de maig a l’establiment del Cafè Casino al carrer Ample, 17 de Figueres.
Els membres del Jurat han estat els següents artistes i dissenyadors gràfics: Miquel Duran, Lola Ventós, Àlex Gifreu, Josep Ministral, Cristina Fonollosa i Jordi Mitjà.
