Santa Creu 2026
Figueres ajorna la festa de presentació de la Santa Creu 2026 prevista per a aquest divendres pel fort vent
L’acte, finalment, es durà a terme el dijous 2 d’abril, a les 19.30 hores, a la plaça de l’Església
El fort vent ha obligat a ajornar la festa de presentació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026, prevista per aquest divendres a les 20 hores a la plaça de l’Església. L’acte, finalment, es durà a terme el dijous 2 d’abril, a les 19.30 hores, en el mateix emplaçament.
La festa de presentació de les Fires de Figueres, que se celebraran del 24 d’abril i al 3 de maig, comptarà amb la participació de totes les entitats que la fan possible.
Cal recordar que, per anar escalfant motors, el 18 de març ja es va presentar el cartell de les fires d’enguany. La dissenyadora Clàudia Cobos és l’autora de la il·lustració, inspirada en els 150 anys de la proclamació de Figueres com a ciutat. L’obra inclou símbols de la ciutat com el Casino Menestral Figuerenc, el Teatre Municipal El Jardí, l’església de Sant Pere, el capgròs Berruga, les Creus de Maig, la Monturiola, la Colla Castellera de Figueres, el pregoner, la bandera de la ciutat o el drac de Sant Jordi.
