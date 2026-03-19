Santa Creu 2026
ENQUESTA | T'agrada el cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026?
L'obra, feta per la dissenyadora Clàudia Cobos, homenatja els 150 anys de ciutat
La dissenyadora Clàudia Cobos és l'autora del cartell de les Fires de la Santa Creu de Figueres 2026, que se celebraran entre el 24 d'abril i el 3 de maig. El cartell, inspirat en el dels 150 anys de ciutat, que es presentarà properament, inclou símbols de la ciutat com el Casino Menestral Figuerenc, el Teatre Municipal El Jardí, l'església de Sant Pere, el capgròs Berruga, les Creus de Maig, la Monturiola, la Colla Castellera de Figueres, el pregoner, la bandera de la ciutat o el drac de Sant Jordi.
La restauració independent redefineix el futur d’Espanya
Un projecte de American Express