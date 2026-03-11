Santa Creu 2026
Els focs artificials de cloenda de la Santa Creu de Figueres tornaran al Castell
Per guanyar visibilitat i evitar incidents amb l’inici de les obres de diferents promocions immobiliàries al Parc de les Aigües
Les Fires i Festes de la Santa Creu d’aquest 2026 tindran un canvi important en l’acte de cloenda, ja que l’Ajuntament de Figueres té previst un canvi d’emplaçament del llançament dels focs artificials, que aquests darrers anys s’ha fet des del Parc de les Aigües i que tornaran al castell de Sant Ferran. El motiu del canvi és doble, pel fet que el consistori vol donar més visibilitat a l’acte i, al mateix temps, evitar incidents en el sector de l’avinguda Costa Brava on hi ha previst, aviat, l’inici d’unes promocions immobiliàries amb espais en obres.
Els focs artificials de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres van canviar d’escenari l’any 2018, quan es van celebrar per primera vegada des del Parc de les Aigües en format d’espectacle piromusical. L’Ajuntament ho va presentar aleshores com una de les principals novetats de la festa, amb la voluntat d’acostar el final de festa a peu de carrer i fer-lo més participatiu. Fins aquell moment, el castell de focs havia tingut com a emplaçament habitual el castell de Sant Ferran. De fet, el programa oficial de les Fires i Festes de la Santa Creu de 2017 encara situava el "Castell de Focs d’Artifici" al glacis de la fortalesa, de manera que aquell any va ser l’últim en què la cloenda pirotècnica es va llançar des d’aquest espai.
Concurs de Creus de Maig
Per altra banda, l’Ajuntament de Figueres obre, entre el 16 i el 25 de març, la convocatòria per participar al Concurs de les Creus de Maig 2026. Es tracta d’una tradició figuerenca arrelada que se celebra des de 1941 i que, amb motivació inicialment religiosa, posa èmfasi en decoracions florals en forma de creu en honor a la festivitat de Santa Creu cada 3 de maig, coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu. L’objectiu del Concurs de Creus de Maig és fomentar la participació d’entitats i associacions. En l’edició de l’any passat n’hi van participar 22, el rècord dels darrers anys.
Els premis es dividiran en cinc categories: millor disseny, millor composició floral, més original, més tradicional i més daliniana. La convocatòria està dotada en 6.000 euros i a totes les entitats participants s’atorgarà un premi de 250 euros en concepte de gratificació. Les creus es qualificaran el 3 de maig i, el mateix dia, es lliuraran els premis en un acte públic. Les bases i el formulari d’inscripció es poden trobar al web municipal.
