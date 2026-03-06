Santa Creu 2026
Figueres obre del 16 al 25 de març la convocatòria del Concurs de les Creus de Maig 2026
Els guardons d’aquesta edició es repartiran en cinc categories
L’Ajuntament de Figueres obrirà del 16 al 25 de març la convocatòria per participar en el Concurs de les Creus de Maig 2026, una tradició local que se celebra des de 1941 i que està vinculada a la festivitat de Santa Creu, que té lloc cada 3 de maig en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
El concurs, que té un origen inicialment religiós, posa el focus en les decoracions florals en forma de creu i té com a objectiu fomentar la participació d’entitats i associacions de la ciutat. En l’edició de l’any passat hi van participar 22 entitats, la xifra més alta dels darrers anys.
Cinc categories i 6.000 euros en premis
Els guardons d’aquesta edició es repartiran en cinc categories: millor disseny, millor composició floral, més original, més tradicional i més daliniana. La convocatòria està dotada amb 6.000 euros i totes les entitats participants rebran un premi de 250 euros en concepte de gratificació.
Les creus seran qualificades el 3 de maig i, el mateix dia, es farà el lliurament dels premis en un acte públic.
Les bases del concurs i el formulari d’inscripció es poden consultar al web municipal de Figueres.
Els premiats de l’any passat
En l’edició de 2025, els premis van recaure en l’AAVV Cendrassos, en la categoria de creu més daliniana; Vilatenim, per la millor composició floral; ALTEM, al millor disseny; els Amics dels Gegants de Figueres, per la creu més original, i l’AAVV Eixample, per la més tradicional. A Contracor va rebre una menció especial.
