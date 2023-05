Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres han viscut dies de plena ebullició i el públic s’ha bolcat de ple en els actes d’enguany amb una programació ja sense cap tipus de restriccions. Després d’un preludi intens d’actes on ha regnat el teatre al carrer, els espectacles musicals o la tornada de la Caseta d’Andalusia, dissabte passat va es va donar oficialment el tret de sortida a la programació amb el pregó on es va reivindicar la ràdio i les Fires de Figueres, per la seva llarga tradició.

Els periodistes radiofònics Jaume Peral (director general de RAC1 i RAC 105 entre altres càrrecs), Lluís Arté (coordinador a Cadena 100 Catalunya) i Jaume Serra (delegat a Prisa Media a Catalunya), van protagonitzar el tradicional pregó des del balcó de l’Ajuntament. Jaume Peral va ser el primer a intervenir. El periodista va fer una crida «a seguir el mitjà que mai falla», tot recordant les emissores locals i els molts periodistes que han sortit de la ciutat. Per la seva part Lluís Arté va recordar Ràdio Popular de Figueres, «la primera emissora de Figueres i la meva primera ràdio» i va fer memòria de «com en dies com avui veníem a aquesta plaça amb una unitat mòbil carregada d’antenes per retransmetre el pregó». El segon pregoner també va parlar com des d’aquesta ràdio es feien coses «ben tramuntanades i surrealistes com el cubata més gran del món fet a una discoteca».

Finalment, Jaume Serra, com també ho van fer els companys, va rememorar records de fires i va recordar periodistes, alguns desapareguts com Miquel Ruiz (fotoperiodista). També va fer al·lusió als atractius de Figueres i va reivindicar que «potser és l’hora de deixar de ser hipercrítics i antropòfags i trobar la manera de remar plegats» a favor de Figueres.

La pluja es va aliar amb el discurs dels pregoners i «ens va respectar just fins a acabar el pregó» assenyalava la regidora de festes Ester Marcos. A continuació, el seguici amb els gegants va ser molt participatiu: «Hi havia moltíssima gent, des que soc regidora no havia viscut una Santa Creu així, sembla que tothom ha passat pantalla de la Covid, i té moltes ganes de passar-ho bé». La pluja també va permetre que se celebressin la resta d’actes com els concerts al Rampell i el Txupinasso, amb el forense Narcís Bardalet com a pregoner, que es va avançar a causa del temps.

«Tots els esdeveniments al carrer han tingut una acollida molt bona i s’han viscut moments màgics», sostenia la regidora. Els espectacles de de Formula V o Yo Suspendí EGB van omplir fins a dalt la plaça Catalunya: «Veure gent de totes les edats i donant-t’ho és maco de veure».

Encara queden dies per continuar gaudint de les Fires. Continua fins aquest dimecres la música al carrer, els actes esportius o les activitats per a la mainada, les Creus de Maig o el tradicional Castell de Focs, a les deu del vespre al Parc de Les Aigües. «La gent de Figueres està responent i gaudint de la Santa Creu i això és el més important» conclou Marcos.