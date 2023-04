Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres comptaran, un any més, amb diferents activitats esportives. Entre aquest divendres 28 d’abril i el dimecres 3 de maig hi haurà una desena d’actes de caràcter esportiu, com bàsquet, futbol, billar, judo, escacs, hoquei patins i piscina. Una de les més populars és la cursa a peu. El Club Atletisme Figueres torna a organitzar la Cursa del Castell de Sant Ferran. La 16a edició de la prova serà el dilluns 1 de maig (10 h) i constarà de dos recorreguts, de 10 i de 3,5 km. També hi haurà una cursa infantil (9 h) i una altra d’adaptada (9.20 h).

La Run Castell de Sant Ferran Ciutat de Figueres passa per dins de la fortalesa i té sortida i arribada a l’Estadi Albert Gurt. Les inscripcions continuen obertes al web cronoexagon.com i tenen un preu d’entre 10 i 20 euros –les infantils i adaptades, 2 euros. El CAF explica que aquesta cursa pretén «apropar el Castell de Sant Ferran als figuerencs» i que és «el nostre granet de sorra a fer una ciutat més esportiva i saludable». Rebaixar els 37 minuts A l’edició de 2022, el vencedor de la cursa de 10 km va ser Ferran Coll, que va aturar el cronòmetre en 37 minuts i 54 segons. El podi masculí el van completar Jose Luis Cruz i Enrique Belmonte, mentre que al femení hi van pujar Carmen Rodríguez (43 minuts i 22 segons), Rocío Villa i M. Àngels Carreras.