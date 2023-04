El Casino Menestral Figuerenc tornarà a omplir els carrers i les places de la ciutat amb motiu de les Fires de l’1 de maig que enguany tindran com a novetat especial un homenatge a la més veterana, la Fira del Dibuix i la Pintura que compleix 63 anys de vida. La presidenta del Casino Menestral, Violeta Llueca, recalca que es tracta de la «Fira que va donar lloc a totes les altres que organitzem, es tracta de la nostra Fira mare» i per aquest motiu anima el públic a descobrir la qualitat dels artistes que aquest any s’aplegaran a la plaça Catalunya.

La reinvenció és la clau per continuar seduint el públic, i per això el Casino Menestral no deixa d’innovar. La fira comptarà amb un establiment que servirà pop exclusivament, ubicat a la plaça de la Palmera. A més a més, unes autocaravanes, situades a la plaça Ernest Vila, oferiran una àmplia oferta gastronòmica; mentre que a la placeta baixa de la Rambla, es faran tallers per als més petits: de vidre, feltre, fang, fusta, i un taller de pubillatge adreçat a fer visible aquesta tradició entre el jovent.

L’organització de les fires posa en marxa un engranatge i esforç titànic per tirar endavant el ventall de fires que, cada any, si el temps acompanya, atrau en conjunt uns 100.000 visitants. «Estem convençuts que després dels restrictius anys de la pandèmia, les persones tenim un desig de sortir i fer xefla que forçosament es veurà reflectit a la Fira. Crec que és un goig compartit tant per visitants com per organitzadors», destaca Llueca.

Tornada a la normalitat

Les Fires de l’1 de maig tornen a la seva normalitat i les parades, prop de 330 s’han cobert totes: «És una dada que va en funció de l’espai que ocupa la Fira, ja que les parades tenen unes mides estàndard i, per tant, el nombre d’artesans i artistes, procedents d’arreu del territori català, es limita». Enguany això ha fet que «malauradament artesans que estaven interessats han quedat fora i per aquest motiu ens plantegem el fet d’ampliar l’espai propi de la Fira de cara a la propera edició» assenyala la presidenta.

La fira del Brocanter, de les petites editorials, de l’artesania, la monogràfica del vidre, la de mercat, la de l’alimentació, del col·leccionisme i la degana: la Fira del Dibuix i la Pintura tornaran a omplir la ciutat. El recorregut de les parades s’estendrà per la pujada del Castell, la Rambla a dins i a fora, la placeta baixa de la Rambla, el carrer Caamaño, la plaça de la Palmera, el carrer Nou, el carrer Castelló i les places Ernest Vila, Catalunya i la del Gra.

La realització d’activitats en paral·lel és un dels trets característics d’aquesta Fira. Es repeteix el concurs de fotografia de Fires 1 de maig, a la plaça Catalunya. A les deu del matí, tindrà lloc la 35a edició del Torneig d’Escacs de Partides Llampec Fires i Festes de la Santa Creu. Durant el matí es podrà gaudir de l’acompanyament del grup musical Xaranga Bufatramuntana i, a la tarda, del grup de percussió Tramuntakada. Finalment, a la Rambla de Figueres, de les onze del matí a la una del migdia, hi haurà l’estafeta de correus amb el segell commemoratiu per fer el mata-segells especial, amb motiu del centenari del naixement de la música Camil·la Lloret.

L’entitat «vol mantenir viu l’esperit de l’associacionisme popular com a valor humà de fraternitat; actuar com el cor de la cultura figuerenca, promovent actes culturals de tota mena, la qual cosa fa des dels seus inicis, i al mateix temps vol ser un bressol vivent de les nostres tradicions». Un dels objectius més importants per a la presidenta és que el Casino torni a casa. «Per això hem demanat a tots els caps de llista a participar en un debat sobre la solució al seu desplaçament». L’acte tindrà lloc el 16 de maig a les vuit del vespre, a la seu del carrer Ample, 17, sota el títol El Casino a debat, moderat pel periodista Carles Pujol.