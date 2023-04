Figueres està de festa major i ha programat una gran varietat d'activitats. Aquest diumenge 30 d'abril les Fires i Festes de la Santa Creu presenten la següent programació:

OPEN D'ESCACS

De les 9.30 h a les 12 h, a la Rambla

Obert d'escacs per a tots els jugadors federats i no federats

Organitza: Club Escacs Alt Empordà

JORNADA 6 LLIGA DE BÀSQUET: LA MILLOR LLIGA DEL MÓN

De les 9 h a les 13 h, al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Es disputaran 4 partits corresponents a la sisena jornada de la lliga de bàsquet per a persones amb diversitat funcional. Hi jugaran dos equips locals del Club Bàsquet Adepaf amb jugadors del Centre de Lleure El Dofí i la Fundació Altem

Organitza: Centre de Lleure El Dofí

VISITA GUIADA A LES BASSES DEL TERRISSER

A les 10 h, al camí d’accés i aparcament a les Basses des de la GIP-5106 (carretera de Llers)

Inscripcions: cal enviar un correu electrònic a mediambient@figueres.org

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar. Hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es demana puntualitat.

PASSEJADA FAMILIAR I ESPORTIVA DE LA CEBA

A les 10 h, a l'espai El Rampell

Circuit gratuït de proves. Es recomana fer-lo en família. Inscripcions el mateix dia.

Organitza: Club Bàsquet Adepaf Figueres.

XXVIII RUA DEL 600

A les 11 h, a la plaça de la Creu de la Mà amb final a la plaça del Gra

Organitza: Associació Agrupació Estimem el 600 i Motor Antic Figueres

VISITA GUIADA RUTA LITERÀRIA DE FIGUERES

A les 11 h. Punt de trobada: Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador, 2)

Descoberta de la ciutat de Figueres a través de la literatura, amb un recorregut pels espais vitals i de ficció d'escriptores i escriptors del segle XX vinculats a la ciutat. Establirem diàleg amb diferents generacions d'autors que s'interrelacionen, com Carme Montoriol, Josep Pla, Carles Fages de Climent, Montserrat Vayreda, Carme Guasch i Maria Àngels Anglada, entre d'altres. Un viatge apassionant per la literatura més nostrada.

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 4 € tarifa general, 2,5 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys.

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

DIADA CASTELLERA DE SANTA CREU

A les 12 h a la plaça de l’Ajuntament

Amb els Marrecs de Salt, els Xerrics d’Olot i la Colla Castellera de Figueres

Organitza: Colla Castellera de Figueres

EXHIBICIÓ DE FIRES DE L'ESCOLA BEAT DANCE STUDIO FIGUERES

A les 12 h a la plaça de Catalunya.

XXVIX TROBADA DE PUNTAIRES DE FIGUERES

De les 10 h a les 14 h a la Font Lluminosa

Organitza: Fundació Clerch i Nicolau

TROBADA DE GEGANTS

Gegants convidats: diverses colles de la comarca. Convidat especial el capgròs de Francesc Pujols - Martorell.

Plantada de gegants a les 10 h. al Passeig Nou del Parc Bosc i esmorzar de colles

11 h: Sortida de la trobada gegantera. Parada a la plaça Gala i Salvador Dalí per fer una explicació davant del monument a Francesc Pujols.

Continuació de la Ruta fins a la Rambla

Ball de plaça de cada colla. Ballada conjunta de gegants. Entrega de trofeus a les colles

Organitza: Colla gegantera de Figueres

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 a les 13 h. i de les 16 a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí – carrer Monturiol, 6

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres.

ESPECTACLE FAMILIAR DE TEATRE HOHIHU DE FARRÉS BROTHERS

A les 17 h a la plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics

Unes obres queden aturades per la descoberta d’un possible jaciment arqueològic. Han fet venir una arqueòloga de prestigi per explorar el terreny, que compta només amb l’ajut d’un dels paletes que estava treballant a les obres i del guarda de seguretat que les vigila. Descobriran una realitat de la humanitat tan dura que no ens deixa altre remei que mirar-nos-ho amb humor. Perquè l’humor és el remei.

Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

ACTUACIÓ DE PLAYBACK

A les 18 h a la Rambla

Organitza: Associació ONA

ESPECTACLE LES NOSTRES DANSES

A les 19:30 h a la Rambla

Espectacle de Danses Tradicionals a càrrec de l'Esbart Nova Dansa

ESPECTACLE DE TEATRE “QUANT TEMPS EM QUEDA?”

19 h, al Teatre Municipal el Jardí

Una comèdia boja que no es queda a la superfície i que ens convida a pensar, sempre en clau d’humor. Què faries si et quedés un mes de vida?

18 €, platea i llotges de platea. 15 €, primer pis. 12 €, segon pis. Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres

CONCERT DE FIRES DE L’ORQUESTRA - ESCOLA DE MÚSICA DEL CASINO MENESTRAL

A les 19 h, a l’Auditori Caputxins

Venda d’entrades a la consergeria del Casino. Entrada general 8€, socis 5€

Organitza: Casino Menestral

CONCERT AMB YO TAMBIÉN SUSPENDÍ EGB

A les 22 h, a la Plaça Catalunya

Concert per a tots els públics de versions dels anys 70, 80 i 90

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

A les 21 h

NIT URBANA

A les 22:30 h

L'escena comarcal de noves tendències urbanes creix en quantitat i qualitat. Sota la batuta del productor Maken Row s'oferirà un espectacle que reunirà Habibi, Niwa, Haly, Killu Katalà i Nord B. Hip-hop, rap i altres derivats de tots colors que es complementaran amb la sessió del Dj Maken Row.

PETAZETA

A la 1 h

La rapera canària, que aquest estiu ja va triomfar a l'Acústica, torna a Figueres per aclamació popular. Instagram va ser la seva plataforma de llançament i cançons com “Trakatá”, “Mami” o “Mujerón” ja sonen a mig món. El seu èxit més recent és “Tiki Tiki” amb Lola Indigo. També ha treballat amb el productor de moda de la música urbana, Bizarrap.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA AL RECINTE FIRAL

A les 13 h, Missa Rociera amb el Cor Rociero de la Casa

A les 14 h, Dinar de Germanor per a socis i no socis

A les 18.30 h, Actuació del Jove Ballet Figueres de l'Escola de Dansa Marta Coll

A les 20 h, Actuació de l'Escola de Flamenc Pilar Sánchez

A les 22.30 h, Concert amb Esther Martínez