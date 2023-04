Alex Gifreu reivindica al cartell de Fires Figueres com a ciutat de l’Empordà. És un cartell circular i dinàmic, de colors diversos, que vol representar tothom i es pot llegir de diverses maneres. També s’elaboraren xapes i 72.000 posagots amb el mateix cartell que tindran un codi QR que enllaça amb el programa de Fires.

És un cartell dinàmic i acolorit, de quina idea parteix?

Representa tots els colors, per poder representar a tothom. És el quart cartell de fires que faig en solitari, el primer cartell de fires rodó que es fa, la rodona del dinamisme. El cartell és un punt, com si fos el meeting point, el punt de trobada. És un cartell que reivindica Figueres com a ciutat de l’Empordà amb l’objectiu de posar-la en el centre de tot, amb la Fulla de Figueres al mig.

Ha recuperat alguns conceptes que havien desaparegut.

No sabem quan desapareix del cartell de fires la paraula ciutat. Recuperar-la per mi ha estat el més important perquè Figueres no s’estava venent com a ciutat de l’Empordà. També es va perdre del cartell el fet que sortien totes les activitats que succeeixen per fires. L’últim que he localitzat és de l’any 1946, però després hi ha un buit molt gran i ja no en trobes fins a aquests dels 60, 70.

Per fer aquest disseny s’ha remuntat a la història local.

Aquest és el quart cartell de Fires en solitari que faig i he tingut problemes per trobar els cartells que havia creat anteriorment. Hi ha poca tradició a preservar els cartells de fires que per mi formen part del patrimoni local. S’ha perdut tot, he estat retrocedint en el temps i m’ha servit per fer una mica d’història del cartellisme local, reivindicant també figures com la del pare Canaleta, Pere Prats o Eduard Bartolí.

Què vol despertar la seva obra en la gent de la ciutat?

La idea és agafar Figueres i torna-la a posar de moda, que sigui el centre de tot com havia sigut abans. Quan jo era petit venia la gent de Girona, Banyoles Olot, tot això s’ha perdut. Amb el cartell, volia recuperar el sentit de pertànyer a Figueres i estar orgullós de la ciutat.