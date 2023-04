Figueres està de festa major i ha programat una gran varietat d'activitats. Aquest dissabte 29 d'abril les Fires i Festes de la Santa Creu presenten la següent programació:

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 11 h

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

38è TROFEU CIUTAT DE FIGUERES DE JUDO

De les 9 h a les 13 h. al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Organitza: Associació Judo Alt Empordà - Gimnàs Savas

13:30 h. al Pavelló Poliesportiu Roser Llop

Organitza: Associació Judo Alt Empordà - Gimnàs Savas, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres

RUTA ENOGASTRONÒMICA DE FIGUERES. Itinerari DO Empordà

10:30 h. Punt de trobada: Seu de la DO Empordà (plaça del Sol, s/n)

Descobriu i tasteu l’essència de la gastronomia empordanesa a través de la personalitat dels seus productes locals, el binomi “mar i muntanya”, i els vins de la DO Empordà en els restaurants protagonistes del naixement de l’avantguarda gastronòmica de Catalunya a Figueres.

Reserves a sommelier@masramon.com. 25 € tarifa general, 20 € tarifa reduïda, 15 € entre els 11 i els 18 anys, i 10 € fins als 10 anys.

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU DE L’EMPORDÀ

A les 12 h al Museu de l’Empordà

“COSTA BRAVA. QUAN CADAQUÉS ERA UNA FESTA”

Exposició del projecte “Costa Brava. La descoberta del paradís”, organitzada conjuntament amb el Museu d’Art de Girona, que paral·lelament presenta “La descoberta del paradís”. La Costa Brava ha estat l’escenari perfecte per a molts artistes que la van descobrir com un paradís verge on refugiar-se i on inspirar-se. Comissiariat a càrrec de Mariona Seguranyes

“EL QUIXOT DE FIGUERES. DELS MOLINS DE VENT A LA DISCOTECA” A la Sala d’Exposicions l’Escorxador.

A mitjans dels anys 60 del segle passat es va crear la sala de festes Don Quijote, coneguda més endavant com la discoteca Quixot’s, en un solar a la plaça Triangular de Figueres. Va esdevenir un referent a la ciutat, també com un espai polivalent on, a més de balls i música, s’organitzaven diferents actes culturals. Hi destacaven uns panells amb il·lustracions d’escenes del Quixot de la mà de l’artista Joan Jové, que ocupaven uns cent metres lineals. Més de mig segle després, aquestes il·lustracions surten del magatzem d’on estaven guardades, gràcies al projecte d’enriquiment cultural de l’alumnat de l’Institut Ramon Muntaner i sota la direcció del catedràtic Joan Manuel Soldevilla.

VERMUT DE RÀDIO FLAIXBAC

12 h, a la plaça de l'Escorxador

VISITA GUIADA A L'ESGLÉSIA DE SANT PERE

16 h. Punt de trobada: església de Sant Pere (C/ de l’Església, 8)

Coneix els secrets i racons d’un dels edificis més antics de Figueres, l’església de Sant Pere, al voltant de la qual es va crear la vila medieval. Ha estat escenari d’episodis històrics destacats, com un casament reial o els bombardejos de la Guerra Civil espanyola. I no et perdis les espectaculars vistes de la ciutat des del seu campanar!

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 6 € tarifa general, 3 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys

CONCERT CORAL “CANTS DES DEL COR”

A les 18 h a la Catedral

A càrrec de la CORAL GERMANOR EMPORDANESA

Entrades disponibles a la Consergeria del Casino. Entrada general: 8 €, socis: 5 €.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

SEGUICI DE FIRES

Sortida a les 18 h de la tarda de la plaça de l’Escorxador fins a la plaça de l’Ajuntament. (Recorregut: Plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)

Entrada a la plaça i ball dels capgrossos (toc d’inici i cançó de Festa Major a càrrec dels músics dels Amics dels Gegants de Figueres). També hi participa la Colla Castellera de Figueres.

BALL DE LES FIGURES DEL SEGUICI POPULAR DE FIGUERES

Ball de Gegants (Janet i Justa, Gala i Dalí, Drac...) música a càrrec dels Mini-Stress

PREGÓ INAUGURAL DE LA SANTA CREU

19 h a la Plaça de l’Ajuntament

A càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral Juanola, director de les emissores de RAC1 i RAC 105; Jaume Serra Saguer, delegat de PRISA Media a Catalunya i secretari general dels Premis Ondas, i Lluís Arté Gil, coordinador de Cadena 100 i Rock FM a Catalunya i sotsdirector territorial de Cope Catalunya i Andorra.

TXARANGA BUFA-TRAMUNTANA

A les 20 h a la plaça de l’Ajuntament

La Xaranga Bufa Tramuntana neix a finals de 2016 de la mà d’alguns professors i alumnes de diferents escoles de música de Figueres amb l’objectiu de portar la música festiva al carrer, i es converteix així en la primera xaranga de l’Alt Empordà.

TXUPINASSO

A les 21 h entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere

62a. MOSTRA DE FILATÈLIA I COL·LECCIONISME

19 h al Casino Menestral – carrer Ample

Exposició del 30 d’abril al 3 de maig de 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h.

ENTREGA DE PREMIS ‘ELS NÚMEROS 1 A CATALUNYA DE CADENA 100’

20:30 h al Teatre Municipal el Jardí

Cadena 100 ens proposa una entrega de premis en una festa amb moltes cares conegudes i amb la música en directe d’alguns dels millors artistes de Catalunya.

Entrada gratuïta. Reserves a www.figueresaescena.cat

Organitza: Ajuntament de Figueres i Cadena 100

CONCERT AMB FORMULA V

23 h a la Plaça Catalunya

Fórmula V és un quintet de música pop espanyol fundat l'any 1965. L'estil musical és molt a l'estil del rock dels 60 semblant als Beatles i Monkees. Poden presumir de ser el grup dels 70 amb més quantitat de cançons d'èxit que han perdurat a través del temps. Serveixin com a exemple Cuéntame, Eva Maria, Tinc el teu amor, La fiesta de Blas, Vacaciones de Verano, o Cenicienta entre d'altres.

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

21:30 h

ORQUESTRA MARIBEL

23 h

Amb el seu dos cavalls de color rosa, l'Orquestra Maribel s'ha passejat per un munt de festes majors. La seva fórmula és infalible, una selecció de cançons que formen part de la memòria popular servides amb bon rotllo des de dalt de l'escenari. La seva vitalitat s'encomana a tot el públic.

BOOM BOOM FIGHTER&COOKAH P

1:30 h

Cookah P, Oriol Pujadas, és de Castelló d'Empúries i Joan Fité i Tomàs Sànchez, els Boom Boom Fighters, de Mataró. Amb un directe explosiu i ballable d'inspiració jamaicana presenten les cançons dels seus dos discos “Family Things” i “Confit” amb títols com “Bon Jan”, “Vinc de l'Empordà” o “Menjant paret”.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA AL RECINTE FIRAL

A les 21 h Inauguració de la Caseta de Fires

A les 22 h Actuació de les alumnes de flamenc de la Casa d'Andalusia de l'Alt Empordà amb la professora Pilar Sánchez.

A les 22:30 h Concert amb Toni Torres