Per a molts és un humanista, per a altres una icona de la lluita per les llibertats, així com ambaixador de la poesia. Als seus vuitanta-vuit anys, Paco Ibáñez (València, 1934) continua al peu del canó i sense voluntat d’allunyar-se massa dels escenaris. Bona prova d’això és el concert que ofereix, dins la seva gira Nos queda la palabra, aquest divendres a les 9 del vespre al Teatre El Jardí de Figueres dins els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu.

A Figueres, a banda de la seva inseparable guitarra, Paco Ibáñez, vestit de negre de cap a peus, estarà acompanyat pel també guitarrista Mario Mas i per Pep Pascual, responsable d’efectes especials. Amb aquesta ciutat, l’artista manté un vincle especial o, si més no, amb un dels seus fills il·lustres, Salvador Dalí. Va ser ell qui va il·lustrar la portada del seu primer disc, el 1964. De fet, va ser ell mateix qui va suggerir-li fer-ho després de copsar l’interès d’Ibáñez per musicar la poesia de Lorca, concretament, Canción de jinete. Potser aquesta peça es podrà escoltar a Figueres, ja que Nos queda la palabra vol ser un viatge a través de les cançons que han marcat la seva trajectòria artística i, per descomptat, la seva vida.

Tal com ha manifestat l’artista en algunes entrevistes, aquesta gira, que també el durà a visitar el Voló el mes de maig, vol ser una reivindicació de l’humanisme davant la barbàrie del segle XXI. Ell ho fa com ho ha fet sempre, de la mà de la paraula poètica «perquè no totes les paraules són iguals, hi ha paraules que maten i paraules que ressusciten» i perquè la veu dels poetes «conté saviesa i talent de trobar la paraula exacta, aquella que dura per sempre». Entre els creadors que més han marcat la seva producció, doncs, destaquen Luis de Góngora, autor amb qui tot va començar a París, Francisco de Quevedo, Miguel Hernández, León Felipe, Federico García Lorca, Pablo Neruda i, per descomptat, José Agustín Goytisolo.

Ibáñez ha assegurat que aquesta gira l’il·lusiona perquè «en aquest moment tan negre que vivim, de misèria moral i cultural, és reconfortant retrobar-me amb altres ànimes que, com la meva, necessiten aliment». Ell els oferirà el seu repertori, aquell que ha alimentat la seva vida i existència i aquell que ha fet somiar milers de persones durant dècades. En aquest concert, es preveu que Ibáñez interpreti peces en diferents llengües: castellà, català, francès, italià i gallec.