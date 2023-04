Després d’un llarg parèntesi, la Caseta d’Andalusia torna a la programació de les Fires i Festes de la Santa Creu amb un cartell de sis dies d’actuacions, del 28 d’abril al 3 de maig. Hi tenen cabuda les actuacions de dansa de diferents escoles de la comarca així com actes tan tradicionals com la Missa Rociera, el concurs de sevillanes i l’actuació de destacats artistes del món del flamenc. La coordinadora i professora de la Casa Cultural, Pilar Sánchez, mostra la satisfacció de tornar a la Caseta de Fires amb la carpa en el recinte firal: «És molt important per a nosaltres, perquè és el moment que esperem durant tot l’any, ens preparem el Cor Rociero amb els alumnes i les alumnes de la Casa Cultural per a aquesta setmana d’actuacions, retrobaments i gaudir d’una cosa tan representativa per als Andalusos com és la Feria de Abril».

La inauguració de la Caseta es farà el dissabte 29 d’abril, a les nou del vespre. Mantenir-se viva i activa ha estat, durant tots aquests anys, l’èxit més important de l’entitat. «El programa que tenim és molt similar al que puguin fer en qualsevol Fira, amb actuacions de quadres flamencs, de les escoles de dansa de tots els estils i Cant de Figueres, concurs de Sevillanes, Missa Rociera, menjar de soci i no socis, concerts, playbacks. És molt variat i per a tots els gustos, dissenyat perquè totes les persones que entrin a la Caseta gaudeixin com si estiguessin a Sevilla» destaca Sánchez. El dia 28 ja hi haurà les primeres actuacions. Es tracta de les alumnes de l’escola de cant de Mónica Lucena, a un quart de nou del vespre. Tot seguit serà el torn de l’escola Beat Dance de Figueres i serà el cantant Julián Trinidad, l’encarregat de tancar la vetllada. Després d’inaugurar-se oficialment la Caseta, el 29, trepitjaran l’escenari les alumnes de flamenc de la Casa d’Andalusia de l’Alt Empordà, amb la seva professora Pilar Sánchez a partir de les deu de la nit i a dos quarts d’onze actuarà Toni Torres. El diumenge 30 es reserva per als actes més tradicionals com ara la Missa Rociera, amb el Cor Rociero de la casa, a la una del migdia. A les dues hi haurà el dinar de germanor que donarà pas a l’actuació del Jove Ballet Figueres de l’escola de dansa Marta Coll. Seguirà l’escola de flamenc Pilar Sánchez i, tot seguit, cantarà Esther Martínez. Les escoles de dansa Sara Garcia, Gabriela Martin de Roses, Ballem Junts i novament les alumnes de la Casa Cultural juntament amb l’artista Carles Gómez són els convidats de l’1 de maig. La Caseta d’Andalusia dona cabuda a l’art i el talent comarcal amb dos dies més de programa. El dia 2 actua el grup de playback Clau de Sol, La Blue Centre de Dansa, l’escola de flamenc Pilar Sánchez i hi haurà concert amb el grup Bohemia. El cartell es tanca el dia 3 amb un dinar de germanor tant per als socis com per als no socis, a les dues del migdia. A les quatre de la tarda arrenca la música i el ball amb el Coro Rociero de la Casa, i tot seguit el concurs de sevillanes. L’actuació dels alumnes de la casa i la del Grup de Playback de la gent gran donarà per finalitzada l’activitat festiva.