L’arrencada de la festa major es repartirà, en la mateixa línia que l’any passat, en dos escenaris diferents. D’aquesta manera, la plaça Catalunya, al bell mig de la ciutat, proposa concerts d’orquestra aptes per a totes les edats, així com Concert i ball amb l’orquestra Selvatana, Fórmula V, Yo suspendí EGB, l’exhibició de Beat Dance Studio i Orquestra Maravella. Encara que, d’altra banda, l’espai jove i familiar El Rampell, acollirà al parc de les Aigües les actuacions musicals de nit. En continuïtat del format de l’any anterior, la novetat és que hi haurà dos escenaris, on l’escenari secundari iniciarà l’activitat més d’hora perquè es pugui gaudir dels grups locals i de caràcter més familiar. En aquest sentit, el públic podrà apropar-se a sopar en un ambient diferent on entaular-se mentre toquen els diversos assistents. El cartell d’enguany portarà el mateix divendres Scorpio i Mercabanda; mentre que el dissabte Orquestra Maribel i Boom Boom Fighters & Cookah P, protagonitzaran l’escenari. El diumenge comptarem amb la presència de Nit Urbana i Petazeta i el dilluns amb la Fúmiga i Clima. Finalment, el dimarts El Rampell conclourà la seva festa amb Els Pets i Les que FaltaBand.