Les Fires i Festes de la Santa Creu tornen amb la seva plenitud del 28 d’abril al 3 de maig després d’un cap de setmana d’actes previs, que han omplert de gent la ciutat coincidint amb la diada de Sant Jordi. Des de l’Ajuntament, valoren positivament la celebració de «les Vigílies de Santa Creu, novetat de la programació d’enguany, que han servit per anar escalfant motors». S’han fet activitats i concerts, una Diada Castellera, espectacles infantils, el tradicional concurs d’allioli, balls tradicionals de plaça amb el grup Corrandes són Corrandes o un concert de nit a la plaça Catalunya, que va tenir una gran acollida. Ara els figuerencs i les figuerenques es preparen per retrobar unes festes marcades per la normalitat.

La programació tradicional de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres començarà el 28 d’abril. El pregó no serà fins a l’endemà, a les set de la tarda. Enguany, anirà a càrrec dels periodistes radiofònics: Jaume Peral Juanola, Jaume Serra Saguer i Lluís Arté Gil. Les festes s’allargaran fins al 3 de maig amb una programació repartida entre diferents espais de la ciutat: el parc de les Aigües, la Rambla, la plaça del Gra, la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla, el passeig Nou o la plaça de l’Escorxador, entre altres.

La tornada després d’un llarg parèntesi de la Caseta d’Andalusia al recinte firal, se suma als actes tradicionals com el pregó que dona el tret de sortida, les Fires de l’1 de maig i la Fira del Llibre Vell organitzats pel Casino Menestral, les Creus de Maig, la rua del 600, la Diada castellera així com un castell de focs artificials que posarà punt final a les festes d’enguany. També tindrà lloc el tradicional homenatge a la Gent Gran per a les persones que celebren els 90 anys. Durant tota la Santa Creu, hi haurà visites guiades a les basses del terrisser, a la casa Natal de Salvador Dalí, entre altres. També hi haurà un gran ventall d’oferta d’espectacles de teatre, concerts i dansa als equipaments culturals.

Marcat accent musical

Les Fires i Festes de la Santa Creu tornen amb tota la seva plenitud i amb un marcat accent musical. La regidora de Festes, Ester Marcos, explica que la música de festa major estarà repartida, tal com ja es va iniciar l’any passat, en dos escenaris de la ciutat. Un serà la plaça Catalunya, amb concerts d’orquestra i grups com Fórmula V i Yo suspendí EGB. Per altra banda, al parc de les Aigües s’hi ubicarà l’espai Jove i Familiar –l’Espai El Rampell–, un indret que, tal com ja es va fer l’any passat, serà l’espai de concerts de nit. Destaquen actuacions com Scorpio, Els Pets, Petazeta, la Fumiga, l’Orquestra Maribel o Clima. «Aquest any, en el Rampell, tindrem dos escenaris, a l’escenari secundari començarà l’activitat més d’hora, amb grups locals i de caràcter més familiar, perquè la gent s’apropi a sopar en un bon ambient, hi haurà taules i cadires, perquè la gent es pugui entaular a sopar i a gaudir de la música» apunta Marcos.

El paper de les entitats

Les fires acabaran amb focs artificials des del parc de les Aigües el dia 3 de maig a les deu de la nit. La regidora recalca com, des de l’Ajuntament, s’ha treballat perquè siguin unes fires inclusives, pensades per a tothom i amb moltes activitats que faran vibrar més que mai. Per la seva part, l’alcaldessa Agnès Lladó ha volgut remarcar que aquestes festes «no serien possibles sense la implicació i compromís que demostren any rere any les entitats de la ciutat i que evidencien la vida associativa tan rica i diversa de Figueres, un tret característic que ens ha d’enorgullir».