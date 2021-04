El Parc de les Aigües de Figueres reforça el seu paper d'escenari musical ciutadà

El Parc de les Aigües de Figueres es torna a convertir en un espai destinat a concerts. L'estiu passat, aquest pulmó de la ciutat va acollir els concerts de les Festes de Sant Pere i de les Nits d'Acústica, i durant les Fires i Festes de la Santa Creu 2021 ho tornarà a fer.

Les actuacions que es duran a terme en aquest espai tindran el mateix estil musical de les que ja es feien a l'envelat de la plaça Catalunya, i hi haurà orquestres, cobles i diverses formacions. De fet, es muntarà un escenari cobert semblant a l'envelat de sempre, però en aquesta ocasió no tindrà parets, així seguirà sent a l'aire lliure com marquen les recomanacions sanitàries. En aquest cobert, s'hi podran reunir fins a 350 persones. Es tracta d'un espai «que agrada pel fet de ser un espai verd, a l'aire lliure i malauradament infravalorat» destaca la regidora de festes, Ester Marcos.

El concert que inaugurarà els actes musicals de la Santa Creu serà el del grup The Sweet Planet Orchestra, que el divendres 30, a partir de les sis de la tarda, animarà el públic amb versions Soul-Funk-Pop-Rock, de Kool & The Gang, Amy Winehouse o Queen.

L'endemà, per als amants de les sardanes, la cobla orquestra La Selvatana oferirà una audició a les 12 del migdia, i la mateixa formació tornarà a pujar a les sis de la tarda a l'escenari del Parc de les Aigües per amenitzar la vetllada amb un concert.

El diumenge 2 de maig, La Principal de la Bisbal serà l'encarregada de posar el fil musical en aquest espai verd de la capital de l'Alt Empordà, primer a les 12 del migdia amb una audició de sardanes i, posteriorment, amb un concert a les sis de la tarda.

Finalment, per als nostàlgics i amants de les versions rockeres de cares B, el grup Pinocchio actuarà el dia 3 de maig al Parc de les Aigües a les vuit del vespre. Aquest serà l'últim concert de les Fires i Festes de la Santa Creu 2021.

Canvi d'ubicació

Aquestes actuacions musicals s'han traslladat al Parc de les Aigües perquè a l'hora de fer aquesta mena d'esdeveniments, a més de tenir l'espai perimetrat, cal assegurar una segona corona per tal que persones sense entrada no s'hi aproximin i evitar situacions de risc. Marcos afirma que «per aquest mateix motiu no es podrà celebrar el castell de focs, ja que no es pot preveure que no s'acumuli la gent en algun punt de la ciutat».

Com és sabut per tots, durant les Fires i Festes de la Santa Creu sol haver-hi alguna jornada de mal temps, fins al punt que el 2014 un paraigua va protagonitzar el cartell de les fires. Aquest és un altre fet pel qual aquest escenari serà cobert «i així assegurarem tenir un espai per continuar fent activitats, si plou» diu la regidora.

A més, Ester Marcos explica que «en la situació actual hem d'estar molt contents i orgullosos d'aquesta Santa Creu, ja que no s'ha de comparar amb tot el que fèiem abans, sinó amb el que es pot fer ara».