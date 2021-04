El Club Tennis Figueres acull el primer torneig de Fires de Pàdel

La primera edició del torneig de Fires de Pàdel, organitzat pel Club Tennis Figueres, ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana passat. Cent vuitanta parelles competiran en les onze categories diferents que proposa el club en una de les apostes més ambicioses del programa esportiu de les Fires i Festes de la Santa Creu 2021. Un esdeveniment que ha començat a moure més de mig miler de persones.

El Club Tennis Figueres es manté com una de les referències de l'esport de l'Alt Empordà i busca consolidar la seva oferta de pàdel impulsant aquest torneig entre el 24 d'abril i el 2 de maig, i que comptarà amb la presència de la jugadora professional Marta Marrero. La canària celebrarà un clínic el dissabte 1 de maig. «La intenció és fer un gran torneig. La gent en té moltes ganes i portarem Marta Marrero per fer un clínic amb ella», explica Valen Pérez, organitzador del torneig. «Hi haurà un espai reservat per a l'escola del club, patrocinadors, i parelles inscrites que hagin participat en els sorteigs de l'entitat per poder gaudir amb una de les millors jugadores del món», afegeix sobre la presència de la canària Marrero, actual número tres del rànquing mundial.

A més, tots els participants han rebut una bossa de benvinguda amb samarreta, avituallament i obsequis, a part dels nombrosos sorteigs de productes esportius com pales o vambes de primer nivell. Un reclam per a molts dels aficionats al pàdel que han derivat en un estricte protocol de seguretat i distància social en el recinte per completar un primer cap de setmana d'esport i diversió sense problemes, amb la vista posada a la fase final d'aquest dissabte i diumenge.