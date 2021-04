Agnès Lladó convida a gaudir d'una edició de la Santa Creu «per celebrar la vida»

Una trentena d'activitats donen vida a la programació de la Santa Creu 2021 de Figueres. El tret de sortida el donen aquest dijous els responsables del Patronat de la Catequística, una entitat cultural que celebra els cent anys d'existència. Per a l'alcaldessa, Agnès Lladó, aquesta edició encara en pandèmia, allunyada del tancament de l'any passat, és «la de la reparació moral, tant per als artistes com per als mateixos figuerencs». Tot i que cauen actes molt multitudinaris com la rua infantil, la diada castellera, els focs d'artifici o el parc d'atraccions, no falten concerts, teatre, visites guiades, activitats esportives així com les Fires de l'1 de maig, al Clos de Fires i la Fira del Llibre Vell.

Enguany, s'elimina del llenguatge la paraula festa major, ja que el Procicat no les permet encara, i es parla exclusivament de Santa Creu. «Seran unes festes especials», afirma Lladó tot afegint que «desitgem celebrar la vida». També volem agrair-la a aquells que s'han mantingut ferms com els serveis essencials, als quals se'ls dedica una placa a l'Hospital de Figueres. La voluntat de «celebrar aquesta vida» es percep en totes les propostes que, tot i això, estan sotmeses als mateixos condicionants: control d'aforament, control perimetral i preassignació d'entrada a través d'un web acabat d'estrenar, festesdefigueres.cat, on es poden veure tots els actes programats i que tindrà vida més enllà d'aquests dies. Tots els espais on es fan les activitats, tant els interiors com els exteriors, mantindran aquests elements de forma estricta. La regidora de Festes, Ester Marcos, demana que la gent sigui responsable i que, si reserven una plaça i no poden assistir-hi, «les poden tornar» i alliberar. «Cada acte s'ha hagut de validar i ha portat més feina», afegeix tot donant valor a la «tasca i generositat de les entitats».

En la línia de celebrar la vida, tots els equipaments públics s'engalanaran amb plantes i flors, ornamentació que es mantindrà a posteriori. «També animem els ciutadans a guarnir els seus balcons», comenta. En aquesta línia, cal dir que el programa inclou l'elaboració i exposició de les tradicionals Creus de Maig.

El cartell ofereix activitats per a tots els públics. Malgrat que s'ha tombat l'Embarraca't, es proposa als joves diferents concerts, sempre asseguts, que es faran al parc de les Aigües i a l'aparcament de l'antic camp del Far. S'inclouen les actuacions de The Sweet Planet Orchestra, Tribade, La Loca Histeria, Mazoni i Pinocchio. A més a més, els joves tenen una altra cita: la mostra d'entitats juvenils, un circuit de parades informatives del teixit associatiu, que es fa aquest diumenge, a la tarda, a la Rambla.

Tampoc faltaran les actuacions d'algunes cobles i orquestres com La Selvatana i La Principal de la Bisbal, així com formacions locals com l'orquestra Versatile i la coral Germanor Empordanesa del Casino Menestral. Tampoc faltarà el concert de professors de l'escola de música Allegro del mateix Casino.

Hi haurà també activitats de carrer com la Fira de l'artesania de l'1 de maig, aquest cop, però, allunyada del centre, concretament, al Clos de Fires, un espai que té una capacitat per a unes 690 persones. Per anar-hi, s'habilitarà un bus gratuït amb sortida des de la Font Lluminosa. La Fira del Llibre Vell també es fa, el dilluns 3 de maig, al mateix lloc de sempre, la plaça Catalunya.

A la plaça Josep Pla, es dona acollida a les propostes de caire més familiar com l'espectacle 'Ni cap ni peus', del Circ Vermut; 'The Postcard', de Txema Màgic i 'The Incredible Box', de la companyia La Tal. Tampoc faltarà, com cada any, una bona dosi de teatre, inclòs ja dins la temporada d'arts escèniques de la ciutat: 'Cobertura', amb Bruno Oro; el teatre-cabaret 'La ciutat llunyana', de la directora Evelyn Arévalo, i el circ contemporani 'Là', de la companyia Baró d'Evel. Cal destacar, a més, la celebració dels trenta anys de La Funcional Teatre amb l'estrena de la seva versió de 'La Gavina', als baixos del Casino Menestral.

Visites guiades i exposicions

La programació d'aquesta Santa Creu també conté oferta artística amb la nova exposició temporal del Museu de l'Empordà on Tura Sanglas i Rosa Tharrats dialoguen. Durant aquests dies, es fan visites guiades a aquesta mostra i la dedicada a Josep Vallès, a la sala de l'Escorxador. A més a més, hi haurà diferents visites a la ciutat i algunes propostes esportives.

