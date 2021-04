Consulta la programació completa de la Santa Creu 2021 dia a dia

Una trentena d'activitats, entre música, teatre, visites guiades i exposicions d'art, donen cos al programa de la Santa Creu de Figueres. Una edició, que comença el 29 d'abril, encara sota els efectes de la pandèmia però que l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha volgut remarcar que tots els ciutadans "ens mereixem aquesta reparació moral" tot afegint l'esforç fet per les Àrees de Festes, Joventut i, sobretot, les entitats, per tirar-ho endavant.

Des de l'Ajuntament recorden que la programació d'enguany es veu afectada de ple per les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19 elaborades pel Procicat. La majoria d'actes tenen en comú tres elements (a part de l'ús obligatori de la mascareta): control d'aforament (o control de distància interpersonal); control perimetral; i preassignació d'entrada. Les entrades per a les activitats que proposa l'Ajuntament es trobaran, a partir de dilluns 26 d'abril, al web www.festesdefigueres.cat. En cas d'activitats que requereixin registre previ però que no depenguin de l'Ajuntament, l'enllaç específic està sota cada activitat.

DIJOUS, 29 D'ABRIL

Pregó de Fires i xaranga

A càrrec de l'entitat Patronat de la Catequística de Figueres, en reconeixement al seu 100è aniversari. La Xaranga Damm-er donarà el toc final a la vetllada. Entrades limitades a l'aforament disponible.



19.30 h.

Teatre Municipal El Jardí.

DIVENDRES, 30 D'ABRIL

Matinal oberta d'hoquei

Qui vulgui provar patins i stick d'hoquei podrà jugar una estona. Organitza: Club d'Hoquei Figueres.



10 h.

Pavelló municipal Rafel Mora.

Reconeixement als essencials

Descobriment de la placa en reconeixement a la tasca dels serveis essencials de Figueres durant la Covid-19.

11 h.

Hospital de Figueres (jardins davant d'Urgències).

Concert amb The Sweet Planet Orchestra

Una mica de marxa amb versions Soul-Funk-Pop-Rock, de Kool & The Gang, a James Brown, Amy Winehouse o Queen.

18 h.

Parc de les Aigües.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Concert de Professors de l'escola de música Allegro del Casino Menestral

Concert de fires a càrrec dels professors de l'escola de música Allegro del Casino Menestral amb un repertori variat i de tots els estils. Celebrarem tots junts els 90 anys d'escola.



18.30 h.

Sala La Cate.

Preu: 3 euros. Venda d'entrades a www.casinomenestral.cat

Organitza: Escola de música Allegro del Casino Menestral

Visita exposició comentada

Visita comentada de l'exposició "Tura Sanglas i Rosa Tharrats: un diàleg artístic. Subjectivitat de la matèria, poètica de l'objecte" amb la comissària Laura Cornejo Brugués.

19 h.

Museu de l'Empordà.

Places limitades. Reserva obligatòria a infome@museuemporda.org o al telèfon 972 502 305.

Concert Tribade

Tribade és un trio de rap (2 mcs i 1 DJ) format a Barcelona per les MCs Bittah i Masiva Lulla. Les seves lletres porten al segle XXI l'univers de tres dones que lluiten contra la precarietat dins d'una societat plena de privilegis masculins. També amplifiquen realitats generalment silenciades com les lluites locals i de barri, LGTB, activisme antifeixista... Una combinació fresca i original de rap amb flamenc, soul, afrotrap. Entrades limitades a l'aforament disponible.

20 h.

Aparcament de l'antic camp del Far.

Teatre Cobertura

Bruno Oro i Clara Segura, la parella artística de la sèrie televisiva Vinagre, es retroba per interpretar múltiples personatges en aquesta divertida comèdia.

20 h.

Teatre Municipal El Jardí.

Preu: 15 euros, platea i llotges de platea; 12 euros, primer i segon pis. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat

DISSABTE, 1 DE MAIG

39a Fira d'artesania

Es tracta d'una de les fires d'artesania més reconegudes de Catalunya, pel rigor amb què se seleccionen els artesans i es controlen els productes que es venen. Només trobareu artesans qualificats, que fan els seus productes seguint procediments tradicionals o innovadors.

61a Fira del dibuix i de la pintura

L'objectiu: popularitzar les arts plàstiques, tot apropant-les a la ciutadania, i contribuir a divulgar la tècnica del dibuix i la pintura.

7a Fira de Fotografia

Venir és descobrir tot un univers fotogràfic.

39a Fira Mercat

Un espai públic obert on aquests puguin donar a conèixer i vendre els seus productes, així com crear un nou marc de consum i oci, capaç de combinar la innovació, la tradició, la competitivitat i la sostenibilitat.

11a Fira Monogràfica del vidre

Artesans vinguts de diferents indrets de Catalunya es presentin els seus treballs anells, llums, gerros i altres objectes fets amb vidre.

9a Fira del Brocanter

Aquest mercat és un gran antiquari a l'aire lliure en el qual perdre's entre peces amb molta història.

45a Fira del Col·leccionisme

Els visitants poden reviure records del passat i gaudir d'uns moments captivadors davant la diversitat d'articles cada vegada més qualificats.

8a Eco Fira Empordà

Hi trobareu alimentació bio, cosmètica i higiene.



A partir de les 9 hores, i durant tot el dia.

Recinte Firal (zona asfaltada).

Organitza: Casino Menestral.

L'Ajuntament posa a disposició un servei gratuït d'autobús entre Plaça de la Font Lluminosa i Recinte firal mentre duri l'activitat.

Pàdel

Clínic amb la jugadora professional de pàdel, Marta Marrero, actual número 3 del món.



A partir de les 9 h.

Club Tennis Figueres.



Visita guiada a l'exposició "Josep Vallès. Entre l'alquímia i l'art"

A càrrec de la comissària Mariona Seguranyes.



11 h.

Sala d'exposicions de l'Escorxador.

Reserva prèvia imprescindible al 972502305 o a infome@museuemporda.org.

Audicions de Sardanes

A càrrec de l'orquestra La Selvatana.



12 h i 18 h.

Parc de les Aigües.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Ruta Dalí

Els Amics dels Museus Dalí proposen un recorregut que ressegueix els espais més singulars de Figueres vinculats a Salvador Dalí Domènech.



17 h.

Inscripcions limitades a l'aforament disponible a www.amicsmuseusdali.com.

Espectacle familiar

Circ Vermut presenta l'espectacle Ni cap ni peus. Adreçat a públic infantil i familiar.



17 h.

Plaça Josep Pla.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.



Concert La Loca Histeria

Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de 8 peculiars i entranyables personatges que recorren tota la geografia mundial per subministrar una cura anti-estrès a tot ésser que assisteixi als seus eixelebrats shows, on reinterpreten amb gran classe els hits més trencapistes de tots els temps.



20 h.

Aparcament de l'antic camp del Far.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Concert de l'Orquestra Versatile

Concert de Fires amb un ampli repertori de bandes sonores de pel·lícules i de diferents estils de música del segle XX i XXI. Dirigit per Joan Mallol.



20h.

Auditori Caputxins.

Preu: 3 euros. Venda d'entrades a www.casinomenestral.cat.

Organitza: Escola de música del Casino Menestral.

Teatre-cabaret La Ciutat Llunyana

Obra musical i teatral basada en una cupletista i un pianista que assagen per a un espectacle enmig dels bombardejos a la ciutat de Barcelona per part de les tropes franquistes. Amb Mireia Ros i Carles Marigó.



20 h.

Sala La Cate.

Preu: 10 euros; Socis de La Cate, 8 euros. Entrada a preu de soci + una entrada gratuïta per a cada grup de 10 persones. Venda d'entrades a la secretaria de La Cate, a www.lacate.cat i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.

Organitza: La Cate.

Teatre La Gavina de Txèkhov

La Funcional Teatre fa una lectura contemporània d'aquest clàssic de Txèkhov utilitzant també el llenguatge audiovisual en una proposta suggeridora i estimulant per al públic d'avui.

20 h.

També hi ha representacions: el diumenge 2 de maig, a les 20 h; i el dilluns 3 de maig, a les 18 h.

Casino Menestral Figuerenc (carrer Ample, 17).

Preu: 15 euros; Socis del Casino Menestral, 12 euros. Venda d'entrades al Casino Menestral i a casinomenestral.koobin.cat.

Organitza: La Funcional Teatre i Casino Menestral amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.

DIUMENGE, 2 DE MAIG

Torneig Popular de Tennis Taula Fires de Figueres 2021

Tornet obert a persones federades i a no federades.



9.30 h.

Pavelló Poliesportiu Roser Llop.

Audició de Sardanes

A càrrec de l'orquestra La Principal de la Bisbal.



12 h i 18 h.

Parc de les Aigües.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Espectacle de màgia

Txema Màgic ens presenta l'espectacle de màgia The postcard. Adreçat a públic infantil i familiar.



17 h.

Plaça Josep Pla.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Mostra d'entitats juvenils

Circuit de parades informatives del teixit associatiu juvenil per conèixer els espais de participació de la Ciutat.



17 h.

Rambla.

Organitza: Consell Local de Joventut de Figueres.

Concert Coral: Cants des del cor

La Coral Germanor Empordanesa ha preparat el seu emblemàtic concert de Fires a través d'un viatge musical que combinarà la nova cançó catalana amb la música de sardanes. Dirigit per Claudia Coral.

18 h.

Sala La Cate.

Preu: 3 euros. Venda d'entrades a www.casinomenestral.cat.

Organitza: Coral Germanor Empordanesa del Casino Menestral.

Circ contemporani LÀ

La Companyia Baró d'Evel presenta LÀ. Là és la primera part del díptic escènic Là, sur la falaise creat per Baró d'Evel, una de les grans companyies de circ contemporani del panorama actual.



19 h.

Teatre Municipal El Jardí.

Preu: 15 euros, platea i llotges de platea. 12 euros, primer i segon pis. Venda d'entrades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a www.figueresaescena.cat.

Concert Mazoni

Jaume Pla, més conegut pel pseudònim musical com Mazoni, és un artista que es despulla una mica més a cada disc. Si l'anterior, "Carn, os i tot inclòs" (2017) era espartà en les formes, aquest amant "Desig imbècil" aporta doble dosi de sinceritat, aquesta vegada a través de l'energia del rock. Actitud a raig i textos viscerals, sense domesticar, tot amb una bona dosi de mala llet.



20 h.

Aparcament de l'antic camp del Far.

DILLUNS, 3 DE MAIG

41a Fira-mercat del Llibre Vell i d'Ocasió

S'hi poden trobar des de llibre antic, de més de cent anys, o simplement, llibre usat. Un total de 840 m2 de llibres.



A partir de les 9 h i durant tot el dia

Plaça Catalunya.

Organitza: Casino Menestral.

Concurs de Creus de Maig i Ornamentació Floral

S'hi pot participar com associació o a títol individual. Seguiu el hashtag #Figuerescreusdemaig2021



Durant tot el dia.

Bases a www.festesdefigueres.cat.

Ofici Solemne de la Santa Creu

11 h.

Església de Sant Pere.

Ruta Entramuntanades

Dones empordaneses que han fet història. Ruta proposada pels Amics dels Museus Dalí amb un recorregut que (re)descobreix i fa homenatge a dones que han deixat empremta en terres empordaneses.



11 h.

Inscripcions limitades a l'aforament disponible a www.amicsmuseusdali.com.

Espectacle de carrer

Companyia La Tal presenta l'espectacle The incredible box. Adreçat a públic infantil i familiar.



17 h.

Plaça Josep Pla.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

Concert Pinocchio

Versions rockeres de cares B. Apte per nostàlgics.



20 h.

Parc de les Aigües.

Entrades limitades a l'aforament disponible a www.festesdefigueres.cat.

