Un espectacle pirotècnic virtual, el colofó final de la Santa Creu 2020

Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres s'acaben amb un espectacle piromusical. I aquest any no podia ser menys, tot i l'esclat de la pandèmia pel coronavirus. Per tal de no perdre la tradició, el passat diumenge 3 de maig, a les deu de la nit, Pirtotècnia Monfort va organitzar un espectacle virtual que van batejar "piroconfinat".

L'organitzador, Carles Monfort, va donar el tret de sortida des de casa seva, a Peralada, tirant un "tro d'avís i unes quatre palmeres de coet".



A continuació, l'espectacle va seguir a les xarxes, cada un des del seu dispositiu. A través del canal YouTube i també per Facebook a Casa Monfort van emetre el vídeo d'uns vuit minuts d'un piromusical virtual amb banda sonora de producció pròpia. El vídeo que es es va difondre és aquest: