Els Merlots també fan "pinya" per celebrar Santa Creu

"És Festa Major i la Colla Castellera de Figueres hi hem de ser. Som als carrers amb la Monturiola vestida de lila però des de cada casa amb aquest petit regal que amb molt d'amor us hem fet. Esperem que us aixequi un somriure". Amb aquest missatge d'ànim, Els Merlots han volgut compartir amb els figuerencs aquest dia de la Santa Creu, penjant un vídeo a les xarxes on expressen tot el que senten. Habitualment, el 3 de maig, la colla sempre surt a plaça per viure un dels moments més emocionants de l'any.

Els Merlots també han volgut agrair especialment la col.laboració de PromoArtsMúsic i, sobretot, a Joan Dausà amb la cançó "Tot anirà bé". "Estem immensament agraits", reconeixen.