El pregó virtual de Santa Creu: a les 12 a les xarxes socials de l'Ajuntament de Figueres

Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres es viuen des de casa per una qüestió òbvia d'excepcionalitat per l'estat d'alarma per coronavirus. Però, sigui com sigui, l'ambient festiu es respira a les xarxes socials i és per aquesta raó que l'Ajuntament de Figueres convida a tots els veïns i les veïnes de la ciutat a connectar-se a les 12 del migdia, als comptes oficials de Facebook (Ajuntament de Figueres), Twitter (@ajfigueres) i Instagram (@ajfigueres) per seguir en directe el pregó virtual, a càrrec del personal de l'Hospital de Figueres.

Aquest esdeveniment tradicional de les festes vol ser l'homenatge de la ciutat a tots els professionals sanitaris i d'emergències i un reconeixement a la seva tasca en la lluita contra la pandèmia de la Covid.19.