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El Grup Tramuntana amplia la seva xarxa d'estacions de servei amb una nova obertura a Figueres
La instal·lació funciona inicialment amb assortidors de combustible i rentadors de vehicles, mentre que la botiga s'incorporarà en una fase posterior
El Grup Tramuntana ha obert parcialment una nova estació de servei a la zona comercial de Vilatenim, a Figueres, situada al costat de la via lateral de servei de la carretera C-260. De moment, ja estan operatius i oberts al públic els assortidors de combustible i els rentadors de vehicles, mentre que en una fase posterior es completarà l'equipament amb l'obertura d'una botiga.
La implantació a Vilatenim representa la segona obertura del grup durant el 2026 dins del sector de les estacions de servei. El passat 3 de febrer, Tramuntana va reobrir la benzinera del Port de la Selva després d'una reforma integral que va permetre modernitzar les instal·lacions i recuperar un servei considerat essencial per a la mobilitat quotidiana del municipi.
La nova estació reforça la presència del grup de la família Raurich fora del seu nucli comercial tradicional de la Jonquera i el Pertús. Tramuntana ja disposava d'una estació de servei de 24 hores a la Jonquera, inaugurada el 2023 i equipada inicialment amb vuit sortidors de gasoil, gasolina i AdBlue.
Una nova implantació a l'entrada est de Figueres
L'elecció de Vilatenim permet al grup situar-se en un dels principals eixos comercials i de mobilitat de Figueres. La instal·lació es troba a tocar de la C-260, carretera que connecta la capital altempordanesa amb Roses i els municipis de la badia, en una zona amb una elevada concentració de comerços, establiments de restauració i serveis vinculats a l'automòbil.
Amb aquest projecte, Tramuntana avança en la diversificació territorial del seu negoci i amplia una activitat que complementa les seves divisions tradicionals de supermercats, perfumeria, moda, restauració i hoteleria. La posada en funcionament progressiva permet començar a prestar els serveis relacionats directament amb els vehicles abans de completar l'oferta comercial amb la futura botiga.
De Casa Raurich a un grup diversificat
Els orígens del Grup Tramuntana es remunten al 14 de març de 1945, quan la família Raurich va adquirir una petita botiga d'alimentació a l'àrea fronterera del Pertús. El negoci va créixer durant la recuperació econòmica francesa posterior a la Segona Guerra Mundial i es va beneficiar especialment de l'arribada del turisme europeu durant la dècada dels seixanta.
El 1967, sota l'impuls de Josep Raurich i Marissé Santaló, l'empresa va adoptar el nom de Tramuntana i va ampliar el negoci amb un centre comercial que incorporava supermercat i establiments de regals, decoració, calçat i marroquineria. L'expansió posterior va consolidar el grup com una de les principals empreses familiars vinculades al comerç transfronterer.
A partir del 1995, Tramuntana va iniciar la seva expansió cap a la Jonquera, on entre aquell any i el 2006 va obrir quatre supermercats. Posteriorment, el grup es va introduir en la perfumeria selectiva el 2001, va obrir el primer hotel el 2005, va reforçar l'activitat de moda i complements a partir del 2008 i va assumir directament la gestió dels restaurants dels seus centres comercials el 2010.
Vuitanta anys d'activitat empresarial
El 2025, el Grup Tramuntana va celebrar el seu 80è aniversari amb un programa d'actes culturals, empresarials i esportius i amb l'anunci d'un pla d'inversions de nou milions d'euros. El projecte incloïa la renovació de diversos establiments, una nova imatge corporativa, la reforma de supermercats i la construcció d'un nou edifici comercial a Mas del Pla, amb la previsió de generar cinquanta llocs de treball.
Entre les activitats commemoratives es va presentar el llibre 80 anys del Grup Tramuntana, amb text d'Aida Vilar i fotografies d'arxiu. La celebració també va incloure la creació de la Ruta Tramuntana entre la Jonquera i el Pertús, exposicions, activitats institucionals i la primera edició de la Tramuntana Trail, una cursa de muntanya transfronterera.
L'obertura de la nova benzinera de Vilatenim representa ara un nou pas en el creixement del grup, que després de vuit dècades d'activitat continua ampliant i modernitzant els seus serveis a diferents punts de l'Alt Empordà.
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