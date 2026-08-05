Jordi Masquef carrega contra l'Hotel Travé de Figueres per oferir-se a acollir migrants provinents de Ceuta
L'alcalde de Figueres acusa l'establiment de voler "fer negoci amb més diners públics de l'Estat" i adverteix que l'Ajuntament vetllarà perquè compleixi les seves obligacions amb la ciutat
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha carregat contra l'Hotel Travé després que l'establiment s'hagi ofert per acollir persones migrants arribades a Ceuta. La voluntat de l'hotel es va conèixer a través de la web Girona Notícies, ideològicament propera a Aliança Catalana, que va informar que posaria les habitacions disponibles a disposició del programa estatal d'acollida.
Masquef ha criticat amb duresa la decisió i ha vinculat l'oferiment amb els recursos públics que l'Estat destina a l'allotjament de persones migrants. "Abans d'oferir-se i de voler fer negoci amb més diners públics de l'Estat allotjant immigrants irregulars, seria desitjable que aquest hotel complís de manera exemplar amb les seves obligacions envers la ciutat", ha manifestat.
L'alcalde també ha advertit que el consistori actuarà per comprovar el compliment de les responsabilitats de l'establiment. "I, creieu-me, com a Ajuntament farem tot el que estigui al nostre abast perquè així sigui", ha afegit Masquef, sense concretar quines actuacions podria emprendre l'administració municipal.
El batlle figuerenc considera que Catalunya ja ha assumit un esforç d'acollida molt elevat i sosté que la situació posa més pressió sobre els serveis públics. "Catalunya ja ha fet un esforç d'acollida molt superior a les nostres possibilitats, mentre veiem com l'estat del benestar està en fallida", ha afirmat.
Masquef també ha qüestionat la gestió de l'Estat davant els fets registrats a Ceuta. "El que ha passat a Ceuta no és una crisi migratòria i les coses s'han de dir pel seu nom, i n'estem farts de patir sempre les conseqüències d'una nefasta gestió de les fronteres i de la política migratòria", ha assegurat.
Finalment, l'alcalde s'ha referit específicament als menors migrants no acompanyats i ha defensat que "han d'estar a casa seva amb els seus pares". Les declaracions de Masquef arriben després que es fes públic l'oferiment de l'Hotel Travé per participar en el dispositiu d'acollida impulsat arran de la situació viscuda a Ceuta.
El precedent del mes d'abril
La polèmica no és nova. Jordi Masquef ja va carregar anteriorment contra l'arribada de demandants d'asil a l'Hotel Travé, després que una trentena de persones fossin allotjades a l'establiment en el marc del programa estatal d'asil i protecció internacional.
En aquella ocasió, l'alcalde va assegurar que l'Ajuntament havia conegut l'arribada sense haver rebut informació prèvia i va reclamar més "transparència" a l'Estat. Masquef va denunciar una situació de "total indefensió com a Ajuntament i com a ciutat" i va advertir que Figueres tenia els serveis públics "més que tensionats" i no podia assumir més pressió sense recursos addicionals.
El batlle també va acusar l'Estat de distribuir els demandants d'asil "de manera discrecional", sense un "programa de treball o full de ruta", i va criticar que les persones allotjades quedessin, segons les seves paraules, "de la mà de Déu".
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