Hostaleria
El Dynàmic obrirà a mitjans d’agost una nova terrassa per reactivar el carrer Caamaño de Figueres
Picaunamica, que també gestiona els establiments Txot's, hi inverteix uns 40.000 euros i ampliarà la plantilla amb quatre persones més per atendre el nou espai
El Dynàmic de Figueres preveu estrenar a mitjans d’aquest mes d’agost una nova terrassa al carrer Caamaño, amb la voluntat d’ampliar la capacitat de l’establiment i, al mateix temps, contribuir a recuperar l’activitat comercial i social d’un dels carrers més cèntrics de la ciutat.
El projecte està impulsat per Picaunamica SL, l’empresa que gestiona la cerveseria, i ha de representar, segons el seu copropietari, Frederic Carbó, un “punt d’inflexió” per al carrer Caamaño. L’empresari considera que la nova terrassa "pot ajudar a generar més moviment de vianants i acostar l’activitat d’aquest vial a la que concentra actualment el carrer Monturiol".
Carbó assenyala que "una part important dels locals comercials del carrer Caamaño estan buits o disponibles per llogar" i admet que l’entorn "ha anat perdent vitalitat durant els darrers anys". Per aquest motiu, defensa que la intervenció no s’ha plantejat únicament des del punt de vista de la rendibilitat del restaurant, sinó com una actuació que també pot tenir un efecte dinamitzador sobre la resta del carrer. Carbó compagina la seva activitat empresarial amb la presidència de Comerç Figueres, entitat des de la qual ha defensat reiteradament la necessitat de generar circulació de persones pel centre urbà.
La construcció de la terrassa representa una inversió d’uns 40.000 euros, que l’empresa calcula que podrà amortitzar en un termini d’entre dos i tres anys. L’ampliació de l’aforament també comportarà un reforç de la plantilla, amb la previsió de contractar quatre persones més. La instal·lació havia d’estar enllestida inicialment a principis de juny, però la tramitació i l’execució dels treballs n’han endarrerit l’obertura fins a mitjans d’agost.
Un dels arguments de Carbó és que el carrer "disposa d’un potencial considerable gràcies a la seva situació, entre alguns dels principals eixos comercials del centre i a tocar de la Casa Natal de Salvador Dalí". Aquest equipament cultural genera un flux de visitants que, segons l’empresari, "encara no s’ha traduït prou en activitat per als establiments i locals del carrer Caamaño".
Sensre fer-hi obres
La nova terrassa s’instal·la amb un empostissat que no requereix obres estructurals sobre un espai ocupat fins ara per quatre places d’aparcament regulat. L’actuació suposa, per tant, guanyar espai per a l’activitat hostalera en detriment de l’estacionament de vehicles en aquest tram del centre.
No és la primera transformació d’aquestes característiques que es produeix al carrer Caamaño. Anteriorment, les ampliacions de les voreres situades davant dels establiments Maia i Can Vi Ranci també van comportar la desaparició de places d’aparcament.
Un establiment inaugurat el 1962
La història del Dynamic original forma part de la memòria social de diverses generacions de figuerencs. L’establiment va ser inaugurat per Agustí Planas el 20 de juny del 1962, a la cantonada dels carrers Monturiol i Caamaño, i es va consolidar com un dels punts de trobada més populars de Figueres. La seva barra, els sofàs i les taules van ser durant dècades escenari de tertúlies, trobades i celebracions.
L’etapa gestionada per la família Planas es va acabar el 5 de gener del 2013, després de cinquanta anys i mig d’activitat. Poc després, Picaunamica va assumir el projecte amb la intenció de preservar el caràcter emblemàtic del local i adaptar-lo a una nova proposta de restauració. Després d’una reforma integral, el negoci va reobrir el 10 d’abril del 2014 amb el nom de Dynàmic Cerveseria.
Picaunamica SL és també l’empresa vinculada a la gestió de la cadena de restaurants Txot’s i de la franquícia Lizarran de Figueres. Quan es va fer càrrec del Dynamic, el grup ja gestionava aquests dos conceptes de restauració i es va proposar recuperar el paper de l’històric local com a referent gastronòmic i social de la comarca.
Ara, dotze anys després d’aquella reobertura, la nova terrassa representa una nova etapa per al Dynàmic. L’objectiu de l’empresa és que l’actuació no quedi limitada a les taules de l’establiment, sinó que ajudi el carrer Caamaño a recuperar activitat, locals comercials i vida urbana.
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