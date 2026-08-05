Comerç històric
La botiga Font de Figueres abaixarà la persiana després de 120 anys d'història
L'establiment de la plaça de l'Ajuntament, dedicat a la moda i vinculat des dels seus orígens a la sastreria artesana, ha anunciat la liquidació del negoci
La botiga Font de Figueres ha anunciat la liquidació de l'establiment després de 120 anys d'història comercial al cor de la ciutat. L'actual responsable del negoci familiar, Norbert Font Nierga, considera que el tancament "no ha de ser un fet trist, ja que acumulem molts anys d'història servint a la ciutat".
La botiga, situada a la cantonada de la plaça de l'Ajuntament amb el carrer Portella, abaixarà aviat la persiana per última vegada. Al llarg de les darreres dècades s'ha consolidat com un establiment multimarca especialitzat en roba i complements de qualitat, sempre amb una estreta vinculació amb el món de la sastreria artesana.
Norbert Font afronta aquesta nova etapa amb una mirada allunyada de la nostàlgia. "Amb aquest tancament començarà una nova ciutat, i jo en vull formar part", assegura. Des de fa anys, compagina la seva feina de professor amb la gestió de l'establiment familiar.
Una història documentada des del 1906
La primera constància documental de la botiga Font és del 15 de maig del 1906. Aquell dia, Narcís Font i Mansanella, fundador de l'establiment i besavi de l'actual responsable, va rebre un diploma per un "pantalón sin costura" en la primera Exposició Agrícola i Industrial de Figueres. Tot i que no se'n coneix la data exacta d'obertura, aquest reconeixement confirma que la sastreria familiar ja funcionava aleshores. La trajectòria del negoci forma part del llibre Comerç a/de Figueres. Història i vides d'establiments centenaris, de Josep Valls.
Un anunci del 1915 presentava el negoci com a "N. Font, Sastre-Modisto", amb adreça a la plaça de Catalunya, 4, i al carrer Portella, 1. L'any 1925, Raül Font i Jacoví, fill del fundador, va prendre el relleu després d'una llarga estada a París per aprendre l'ofici. La seva formació a la capital de la moda va aportar prestigi, noves tècniques i productes de més qualitat. També va impulsar la renovació de la façana, projectada el 1929 per l'arquitecte Ricard Giralt Casadesús i acabada després de la Guerra Civil.
De la sastreria a la confecció
El 1954, Norbert Font i Seseras va continuar la tradició familiar i va transformar progressivament la sastreria a mida en una botiga de roba confeccionada. Amb la col·laboració de la seva esposa, Rosa Nierga i Gallego, el negoci es va ampliar amb un establiment de moda femenina i, posteriorment, amb una botiga Benetton dirigida al públic jove.
Durant aquesta etapa, coneguda popularment com a Can Font, la casa va confeccionar vestits per a nombrosos clients i també uniformes per a professionals, entitats i formacions musicals. L'establiment es va anar adaptant als canvis de la moda i del consum sense perdre la vinculació amb la confecció de qualitat i l'atenció personalitzada.
La quarta generació
L'any 1996, Norbert Font Nierga es va incorporar al negoci familiar després dels seus estudis universitaris a Barcelona. Va ampliar la botiga Benetton i va obrir un quart establiment especialitzat en roba esportiva de diferents marques.
El 2000, la família va adquirir l'edifici adjacent del carrer Portella, una operació que va permetre ampliar la botiga multimarca i tornar a unir dues finques que havien format part d'una mateixa propietat dècades enrere. Aquesta ampliació va culminar la transformació d'aquell petit obrador de sastreria en un establiment de moda de referència al centre de Figueres, que ara tanca després de 120 anys i quatre generacions dedicades al comerç.
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