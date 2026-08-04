Mobilitat
L'Ajuntament de Figueres millora l’accés a l’aparcament provisional dels Caputxins
Ha construït una rampa per facilitar l’entrada i la sortida dels vehicles des del carrer Rec Arnau, fins ara inexistent
Des de l’any passat, coincidint amb la celebració a Figueres d’esdeveniments ciclistes de primer nivell internacional, l’Ajuntament manté habilitat el pati de l’antic convent dels Caputxins com a aparcament provisional de vehicles. Durant gairebé un any, però, els conductors han tingut dificultats per entrar i sortir de l’espai. Finalment, s’hi ha construït una rampa d’accés que facilita les maniobres dels vehicles i millora la funcionalitat de l’aparcament. Es tracta d’una actuació senzilla, però llargament esperada pels usuaris.
El pati dels Caputxins conserva, a més, un dels trams de les muralles de l’època de les guerres carlines més ben preservats de Figueres, un element patrimonial que condiciona qualsevol intervenció futura. El Govern municipal preveu que aquest recinte es pugui transformar, més endavant, en un espai polivalent. Durant un temps va acollir els barracons provisionals de l'escola pública Parc de les Aigües, fins que va ser inaugurada el 2011.
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