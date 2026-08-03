El PSC impugna la pròrroga del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Figueres
Els socialistes consideren que l’acord, que allarga el document fins al 2027, s’ha aprovat sense negociar amb els representants dels treballadors ni actualitzar les dades de la plantilla
El Grup Municipal Socialista de Figueres ha presentat un recurs de reposició contra l’acord del ple municipal que aprova la pròrroga del Pla d’Igualtat del personal de l’Ajuntament fins a l’any 2027. El PSC qualifica la decisió d’“unilateral i il·legal” i reclama que l’acord quedi anul·lat.
Segons han informat els socialistes en un comunicat, el govern municipal hauria optat per una “drecera administrativa” per allargar un pla que ja estava caducat, sense obrir un nou procés de negociació ni elaborar una diagnosi actualitzada sobre la situació de la plantilla.
El PSC sosté que la mesura podria vulnerar la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. La formació defensa que els plans d’igualtat s’han de negociar i revisar a l’inici de cada mandat a partir de dades actualitzades.
Els socialistes assenyalen que el mateix expedient municipal reconeix que la informació disponible ha quedat desfasada pels processos d’estabilització de personal, que han afectat més d’un centenar de places, i pel relleu generacional produït dins de la plantilla de l’Ajuntament de Figueres.
El grup municipal també critica que la pròrroga s’hagi tramitat sense el consens dels representants dels treballadors. En aquest sentit, recorda que el passat 16 de juny els representants sindicals van abandonar la Mesa General de Negociació com a protesta per la manera com, segons el PSC, l’equip de govern volia aprovar la mesura.
“No es pot fer bandera de la igualtat a Figueres mentre a casa nostra, amb la plantilla de l’Ajuntament, s’imposen pròrrogues unilaterals, s’ignora la representació dels treballadors i es treballa amb dades caducades”, afirma el grup socialista. El PSC considera que “la igualtat és un dret i una obligació legal, no un tràmit per cobrir l’expedient”.
Davant d’aquesta situació, el PSC de Figueres exigeix l’anul·lació de l’acord del ple i la convocatòria urgent de la Mesa General de Negociació. L’objectiu, segons la formació, hauria de ser redactar un nou Pla d’Igualtat actualitzat i consensuat amb els representants sindicals.
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