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Circulació

La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en tres carrers molt transitats

Controlarà durant aquesta setmana la Via Emporitana, el carrer Pere III i l’avinguda Salvador Dalí

Imatge d'arxiu d'un cartell de control amb radar a l'avinguda Salvador Dalí

Imatge d'arxiu d'un cartell de control amb radar a l'avinguda Salvador Dalí / Borja Balsera

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Santi Coll

Santi Coll

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres durà a terme durant aquesta setmana diversos controls de velocitat amb radar en alguns dels principals eixos de circulació de la ciutat. L’objectiu és comprovar que els conductors respecten els límits establerts i reforçar la seguretat viària en carrers amb una elevada intensitat de trànsit.

El primer control està previst per a aquest dilluns 3 d’agost a la Via Emporitana, on la velocitat màxima permesa és de 30 quilòmetres per hora.

El dispositiu continuarà el dimecres 5 d’agost al carrer Pere III, una altra de les vies urbanes on el límit de circulació està fixat en 30 quilòmetres per hora.

Finalment, el divendres 7 d’agost, els agents instal·laran el radar a l’avinguda Salvador Dalí, un dels principals eixos d’entrada, sortida i distribució del trànsit de Figueres. En aquest tram, la velocitat màxima autoritzada és de 50 quilòmetres per hora.

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La Guàrdia Urbana ha informat prèviament del calendari dels controls a través de les xarxes socials. Aquest tipus de dispositius formen part de les actuacions municipals destinades a reduir els excessos de velocitat, prevenir accidents i millorar la convivència entre vehicles, vianants i altres usuaris de la via pública.

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La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en tres carrers molt transitats

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