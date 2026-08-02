Equipaments
Figueres revisarà l’estat estructural de les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí després de l’esfondrament al Salvador Dalí
L’espai estarà inhabilitat durant tot el curs i dilluns es faran cates a la coberta de l’altre edifici del centre per descartar-hi patologies
L’esfondrament d’una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres, ocorregut dijous al vespre, obligarà a renovar completament l'estructura de l’espai. El gimnàs quedarà inhabilitat durant tot el pròxim curs mentre es duen a terme les obres, que aniran a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat.
Després de l’ensurt inicial, l’Ajuntament de Figueres, la direcció de l’escola i el Departament d’Educació han estat treballant per avaluar la situació i determinar les actuacions que caldrà executar. De moment, no hi ha una versió definitiva sobre les causes de l’esfondrament.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, el sistema constructiu del sostre del gimnàs impedeix fer-hi una reparació parcial. Per aquest motiu, caldrà retirar la runa, enderrocar completament la resta de la coberta i construir-ne una de nova.
Cates a l’altre edifici de l’escola
A partir d’aquest dilluns es faran cates a la coberta de l’altre edifici de l’Escola Salvador Dalí per comprovar-ne l’estat i descartar-hi possibles patologies. Aquestes inspeccions han de permetre verificar si existeixen afectacions similars en altres parts del conjunt escolar.
Segons fonts municipals, les obres seran assumides pel Departament d’Educació, que s’ha coordinat amb l’Ajuntament de Figueres i la direcció del centre des que es va produir l’esfondrament.
El gimnàs no estava ocupat
Els veïns de la zona van alertar els serveis d’emergència dijous al vespre després de sentir un fort soroll procedent de l’interior de les instal·lacions. Fins al centre s’hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i dels Bombers de la Generalitat, així com l’arquitecte municipal, representants de la direcció de l’escola i membres del govern municipal.
En el moment de l’esfondrament, cap dels grups dels casals d’estiu que utilitzen les instal·lacions de l’escola estava fent ús del gimnàs, segons va informar l’Ajuntament.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha agraït la feina dels serveis tècnics municipals, dels Bombers —que tenen el parc situat just al costat de l’escola— i dels veïns que van donar l’avís després de sentir el soroll.
Revisió de tres escoles públiques més
Arran d’aquest incident, l’Ajuntament també farà una revisió preventiva d’altres centres educatius públics de Figueres. Concretament, s’inspeccionaran l’Escola Sant Pau, l’edifici de les antigues escoles nacionals inaugurat el 1933, i l’Escola Joaquim Cusí, posada en marxa el 1976.
Aquestes revisions serviran per comprovar l’estat de les cobertes i dels elements constructius dels edificis i detectar possibles incidències que requereixin actuacions preventives o de manteniment, si és el cas.
Una escola inaugurada el 1973
L’Escola Salvador Dalí de Figueres va obrir les portes el 23 d’octubre de 1973. El mateix Salvador Dalí va assistir a l’acte inaugural del centre educatiu que porta el seu nom, juntament amb altres personalitats de l’època. L’edifici escolar té, per tant, prop de 53 anys d’antiguitat.
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