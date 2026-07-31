Detecten frau elèctric en el 40% dels domicilis inspeccionats al Culubret
La Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i Endesa sorprenen també un home mentre manipulava el cablejat per connectar-se il·legalment a la xarxa
Un dispositiu policial contra el frau elèctric al barri del Culubret ha permès detectar aquest divendres un total de 17 connexions irregulars al subministrament elèctric. L’operatiu conjunt s’ha dut a terme amb la participació de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i tècnics d’Endesa.
Durant l’actuació s’han inspeccionat 44 domicilis del Culubret, dels quals disset presentaven indicis de frau elèctric. Això suposa que gairebé quatre de cada deu habitatges revisats tenien alguna mena de connexió il·legal a la xarxa.
El dispositiu forma part de les inspeccions periòdiques contra el frau elèctric que els cossos policials i la companyia distribuïdora duen a terme als barris del Culubret i Sant Joan.
Sorprès mentre manipulava el cablejat
Durant l’operatiu, els agents també han identificat un individu mentre manipulava el cablejat per punxar el subministrament elèctric. La policia li instruirà diligències per un presumpte delicte de frau elèctric.
Les actuacions contra les connexions il·legals tenen com a objectiu detectar el consum fraudulent d’electricitat i evitar els riscos que la manipulació de la xarxa pot comportar per als habitatges i per al conjunt del veïnat.
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