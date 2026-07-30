Successos
S’esfondra una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres
Els veïns han alertat els serveis d’emergència després de sentir un fort soroll; cap dels grups dels casals d’estiu utilitzava en aquest espai
Una part del sostre del gimnàs de l’Escola Salvador Dalí de Figueres s’ha esfondrat aquest dijous. Els veïns de la zona han alertat els serveis d’emergència després de sentir un fort soroll procedent de l’interior de les instal·lacions del centre educatiu.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres i dels Bombers de la Generalitat, així com l’arquitecte municipal, representants de la direcció de l’escola i membres del govern municipal.
Els serveis d’emergència i els tècnics municipals han inspeccionat l’espai afectat per determinar l’abast de l’esfondrament del sostre del gimnàs i comprovar l’estat de les instal·lacions.
Sense utilitzar en aquests moments
Segons ha informat l’Ajuntament de Figueres, el gimnàs no l’estava utilitzant cap dels grups dels casals que fan ús de les instal·lacions de l’escola durant els mesos d’estiu. Els dos casals d’estiu que realitzen activitat a l’Escola han estat reubicats en altres escoles per a demà, 25 pertanyen al Centre de Lleure el Dofí i 90 són dels grups municipals, aproximadament.
Els tècnics hauran d’avaluar ara les causes de l’esfondrament i les actuacions necessàries per reparar l’espai i garantir-ne la seguretat abans que pugui tornar a ser utilitzat.
Des de 1973
L’Escola Salvador Dalí de Figueres va obrir les portes el 23 d’octubre de 1973. El mateix Salvador Dalí va assistir a l’acte inaugural del centre educatiu que porta el seu nom, juntament amb diverses personalitats de l’època. L’edifici escolar té, per tant, gairebé 53 anys d’antiguitat.
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