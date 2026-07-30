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L'Ajuntament de Figueres actualitza l’acord per poder traspassar l’Escola d’Hostaleria a la Generalitat
El ple tracta la modifició de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l’edifici, que requerirà nous expedients patrimonials
L’Ajuntament de Figueres fa un nou pas per resoldre la complexa situació jurídica de l’edifici de l’antiga Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, actualment ocupat íntegrament per l’Institut Olivar Gran. El ple municipal aborda, en la sessió ordinària d'aquest dijous, la modificació de l’acord a tres bandes entre el consistori, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Miquel, una revisió que actualitza les compensacions econòmiques i el calendari de pagaments necessaris per extingir la concessió que encara pesa sobre una part de l’immoble.
L’acord que ara es modifica ja havia estat aprovat pel Ple de Figueres el 9 d’octubre de 2025, però no es va arribar a formalitzar. El retard en la tramitació per part de la Generalitat ha obligat a recalcular les quantitats pendents, tant pel que fa a l’ocupació dels espais com a la indemnització municipal per posar fi anticipadament a la concessió de la Fundació Miquel.
El punt no representa, per tant, la venda definitiva de l’equipament. El que s’aprova és la modificació de l’acord de finalització convencional que ha de permetre extingir la concessió, posar fi al conflicte judicial entre la Fundació Miquel i la Generalitat i deixar l’immoble en condicions jurídiques per ser transmès posteriorment al Govern català.
La Generalitat pagarà 460.295 euros per l’ocupació
La primera gran modificació de l’acord afecta la compensació que ha d’assumir directament la Generalitat. El Govern català pagarà a la Fundació Privada Miquel 460.295,02 euros per l’ocupació continuada dels espais entre l’octubre de 2019 i el juny de 2026.
La xifra inclou les rendes pendents, els interessos corresponents i el 50% de les costes processals derivades de la demanda judicial, després d’aplicar una reducció del 40% sobre el total reclamat. El pagament s’haurà d’efectuar en un termini màxim de trenta dies des de l’entrada en vigor de l’acord.
A aquesta quantitat s’hi haurà d’afegir la compensació generada entre l’1 de juliol de 2026 i la data efectiva de signatura del conveni. La Generalitat haurà d’aprovar una nova despesa per cobrir aquests mesos addicionals.
Si l’acord no s’arribés a formalitzar o no s’extingís la concessió, la Generalitat hauria de regularitzar igualment l’ocupació i satisfer a la Fundació un cànon mínim de 7.900 euros mensuals des de l’1 de juliol de 2026 i durant tot el temps que continués utilitzant l’immoble.
L’Ajuntament indemnitzarà la Fundació amb 871.978 euros
La segona quantitat de l’operació correspon a la indemnització que pagarà l’Ajuntament de Figueres per extingir anticipadament la concessió de cinquanta anys atorgada a la Fundació Miquel. L’acord aprovat el 2025 preveia una indemnització municipal de 895.998 euros. Com que han transcorregut més mesos de concessió abans de formalitzar-se el conveni, l’import s’ha recalculat a la baixa i queda fixat en 871.978,42 euros.
El càlcul parteix dels 1.279.184,69 euros aportats inicialment per la Fundació. D’aquesta quantitat se’n descompten 25.583,69 euros per cada any transcorregut, equivalents a 2.131,97 euros mensuals.
L’Ajuntament abonarà 305.000 euros durant el 2026, repartits en dues partides de 105.000 i 200.000 euros. Posteriorment pagarà 200.000 euros el 2027, 200.000 més el 2028 i els 166.978,42 euros restants el 2029. Els imports ajornats generaran els interessos legals corresponents fins a la data efectiva de cada pagament.
Quan l’EMPORDÀ va avançar l’operació el juny de 2025, el consistori havia aprovat una primera modificació de crèdit de 105.000 euros i calculava provisionalment en uns 850.000 euros el cost de liquidar la concessió. El nou dictamen concreta l’import definitiu i amplia el desemborsament previst per a la primera anualitat. El pas definitiu serà la venda de l'immoble a la Generalitat per part de l'Ajuntament, per una quantitat que rondarà els 3,2 milionsa d'euros.
La venda encara necessitarà nous expedients
L’operació s’emmarca en el Pla de Sanejament Financer de Figueres, que incloïa la venda de diverses propietats municipals per reforçar les finances de l’Ajuntament. Entre els immobles previstos hi havia la Casa Nouvilas, Can Sagrera, l’edifici de la Fundació Clerch i Nicolau, el solar comercial de Vilatenim i la seu de l’Escola d’Hostaleria.
L’Ajuntament havia anunciat el 2025 que la Generalitat adquiriria l’edifici per uns 3,26 milions d’euros. Aquesta previsió permetria al consistori obtenir un balanç positiu després d’indemnitzar la Fundació Miquel. No obstant això, el dictamen actual no aprova ni actualitza el preu de compravenda, sinó que modifica únicament l’acord previ que ha de desbloquejar-la.
Una vegada extingida la concessió, el servei municipal de Patrimoni haurà de tramitar l’expedient de canvi de qualificació jurídica de l’immoble. Posteriorment, caldrà impulsar l’alienació directa de l’edifici a la Generalitat de Catalunya.
Això significa que el ple no ven encara l’antiga Escola d’Hostaleria. Aprova les condicions necessàries per recuperar la plena disponibilitat jurídica de l’immoble i poder completar-ne el traspàs en una fase posterior.
Una escola creada per respondre a les necessitats del sector
La història de l’Escola d’Hostaleria es remunta al 1993, quan es va posar en marxa al polígon de Vilamalla per donar resposta a la falta de professionals qualificats en hostaleria en una comarca amb un pes determinant del turisme i els serveis.
El projecte va néixer de la implicació de la Cambra de Comerç de Girona, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Vilamalla i la societat Secfisa, que proporcionava els primers locals. Aquestes entitats formaven l’Associació per a la Formació Ocupacional a l’Alt Empordà, encarregada inicialment de gestionar el centre i els cursos subvencionats per diferents organismes de la Generalitat i per la Cambra de Comerç.
El salt definitiu a Figueres es va produir el 2010 amb l’estrena d’un edifici de nova construcció al barri de l’Olivar Gran, al carrer Maria Àngels Anglada, al costat del Servei Educatiu de l’Alt Empordà. L’equipament, de gairebé 2.000 metres quadrats, va representar una inversió que en aquell moment es va xifrar en uns 2,6 milions d’euros.
La Fundació Privada Miquel va contribuir al finançament de la construcció i de l’equipament interior. Com a contrapartida, l’any 2010 l’Ajuntament li va concedir durant cinquanta anys l’ús de la planta soterrani i la planta baixa de l’immoble. Aquesta concessió és la que ara es pretén extingir anticipadament.
El pas a mans d’Educació
Durant una primera etapa, l’edifici va acollir tant els alumnes dels cicles formatius de l’Institut Olivar Gran com activitats de l’Associació per al Foment de la Formació Professional a l’Alt Empordà. També hi va haver dependències de l’àrea municipal de Promoció Econòmica.
La situació va canviar el novembre de 2019, quan el Departament d’Educació va assumir la gestió de tot l’edifici. L’objectiu era facilitar el creixement dels cicles formatius d’hostaleria i convertir el centre en un referent formatiu per al sector. Les necessitats d’espai de l’Institut Olivar Gran també van comportar que s’hi instal·lessin classes de batxillerat.
Des d’aleshores, la Generalitat ocupa íntegrament un equipament de propietat municipal que, alhora, té una concessió vigent a favor d’una entitat privada. Aquesta superposició de drets i usos va generar una anomalia patrimonial i administrativa que l’Ajuntament considera necessari resoldre definitivament.
La Fundació Miquel i la Generalitat també mantenien un litigi per l’impagament de les quantitats corresponents a l’ocupació dels espais concedits. L’acord a tres bandes pretén posar fi a aquest procediment judicial i regularitzar la titularitat d’un edifici destinat plenament al sistema públic d’educació.
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