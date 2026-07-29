Habitatge
El preu del lloguer als municipis gironins disminueix durant el primer trimestre, a excepció de Figueres
La Cambra de la Propietat de Girona detecta un increment de contractes després "d'anys de disminució continuada"
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha publicat l'informe del primer trimestre de 2026 del mercat del lloguer i assenyala que la "dada més sorprenent" és el canvi de tendència en els contractes de lloguer, que havia acumulat descensos des de l'any 2021. Aquest primer trimestre, totes les poblacions analitzades han registrat un augment respecte al mateix període de l'any anterior. A la ciutat de Girona s'han registrat un 24% més de contractes, a Figueres i a la zona de la costa un 14% més, mentre que a Olot l'augment és una mica més lleuger, prop d'un 4%. L'estudi també reflecteix que els preus de lloguer als municipis gironins han disminuït durant el primer trimestre de l'any, a excepció de Figueres.
En la comparació històrica del nombre de contractes de lloguers s'observa que la disminució acumulada des de 2021 havia estat especialment rellevant a Girona i Figueres, on el mercat ha perdut més d'un terç dels contractes anuals en només quatre anys.
La Cambra de la Propietat Urbana remarca que la baixada d'oferta d'habitatges de lloguer "complica enormement l'accés a l'habitatge per a tothom", però especialment per aquells col·lectius més desfavorits.
Els preus del lloguer
Segons informa la Cambra, durant el primer trimestre, el preu del lloguer a la ciutat de Girona s'ha situat en 794,29 euros, davant dels 827,01 euros del primer trimestre del 2025. Això representa una disminució del 3,90%, que trenca la tendència alcista de trimestres anteriors.
A Figueres la variació de preus és "poc significativa", amb un petit increment respecte a l'any anterior. El preu mitjà passa de 582,96 euros a 587,86 euros. Aquesta informació arriba just després que el Govern hagi resolt excloure la ciutat del llistat de zones de mercat tens i que, per tant, ja no hi hagi el topall de limitació al preu del lloguer.
A Olot, la Cambra assenyala que els preus estan més o menys "estancats". Les xifres detecten un augment "mínim", passant de 534 euros a 537,47, un increment del 0,65%. A la zona de la costa la disminució és "significativa", del 4,06%. El preu mitjà se situa en 720,87 euros el primer trimestre del 2026, en comparació als 751,39 del mateix trimestre del 2025.
La Cambra de la Propietat insisteix que la regulació "no és la solució al problema dels preus dels lloguers" i assenyala, a les zones tensionades, un càlcul de preu que deixi d'estar pactat entre propietaris i llogaters deixa de banda factors importants com les condicions de l'habitatge, la superfície, l'estat de conservació o la ubicació.
"Els preus de lloguer fa temps que estan augmentant a conseqüència de l'escassetat d'oferta", exposa la Cambra en un comunicat, que afegeix que la regulació dels preus, sumat a altres mesures com són la dificultat de recuperar l'habitatge en processos de desnonament, el lloguer social obligatori o les polítiques davant l'ocupació, són "totalment contraproduents per resoldre el veritable problema, que és la de manca d'habitatges de lloguer".
El lloguer i la capacitat econòmica
Com a novetat, l'informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha incorporat una anàlisi entre el preu del lloguer i altres magnituds econòmiques com són la Renda Familiar Disponible Bruta, el salari brut i l'IPC. L'objectiu és visualitzar com es relacionen les variacions del preu de lloguer, que és una de les despeses importants per a les famílies, amb altres magnituds econòmiques que quantifiquen els ingressos de les unitats familiars i en conseqüència la seva capacitat per afrontar, entre d'altres les despeses d'habitatge.
Segons la Cambra, les dades del període 2020-2025 demostren que l'increment del lloguer "no és molt diferent" de les altres magnituds i "molt similar" a l'IPC. "Per tant, s'evidencia un cop més que la gran problemàtica de l'accés a l'habitatge, que s'ha aguditzat els darrers anys, és més la manca d'oferta que la diferència del preu del lloguer respecte d'altres magnituds econòmiques que incideixen", assenyala la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.
- La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- Artur Ramon: 'La història de Sant Pere de Rodes i de Poblet és la de la ignomínia del país
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que entren a la llista de zones tensionades per limitar els lloguers
- Com programar l’aire condicionat durant una onada de calor per refrescar millor la casa