Mobilitat
Figueres crea 316 places de zona verda al Poblenou per prioritzar l’aparcament dels veïns
La nova àrea regulada entrarà en servei el setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la Via Emporitana
L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa municipal Fisersa, crearà una nova zona verda d’aparcament al barri del Poblenou amb l’objectiu de facilitar l’estacionament als residents. La mesura permetrà regular 316 places que actualment són gratuïtes i que, segons han denunciat els veïns, són ocupades habitualment durant moltes hores per persones que no viuen al barri.
La proposta es va presentar aquest dimarts, 28 de juliol, en una reunió molt concorreguda celebrada a la plaça interior dels edificis de l’avinguda Pirineus, on hi ha la seu de l’Associació de Veïns del Poblenou. L’entitat veïnal havia reclamat la implantació de la zona verda davant del col·lapse d’aparcament que pateix aquest sector de la ciutat.
La trobada va estar presidida per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, acompanyat per la tinent d’alcalde Carme Martínez i la regidora de Barris, Martina Prat. També hi van assistir el tinent d'alcalde Josep Maria Bernils, l’enginyer municipal Martí Pou; el gerent de Fisersa, Lluís Martínez, i el sergent Quintero, de la Guàrdia Urbana.
Un euro a la setmana per als residents
Els residents autoritzats podran estacionar a la nova zona verda per 20 cèntims al dia o un euro a la setmana. Per obtenir la tarifa reduïda, caldrà estar empadronat en algun dels carrers inclosos dins de l’àmbit regulat, ser titular del vehicle i pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a Figueres (Consulteu el sistema clicant aquí).
La zona verda no és, però, un espai exclusiu per als veïns. Qualsevol conductor hi podrà estacionar després d’obtenir el comprovant corresponent al parquímetre, però la tarifa variarà en funció dels drets associats a la matrícula introduïda, amb un cost molt diferent. El servei funciona de dilluns a dissabte feiners, de les 9 a les 21 hores, ininterrompudament, i no s’aplica els dies festius. L’autorització es pot sol·licitar mitjançant el tràmit habilitat per l’Ajuntament de Figueres, tot i que els residents empadronats que paguen l'impost de vehicles ja rebran directament l'avís del nou servei, segons ha explicat Lluís Martínez. L'autorització és d'un vehicle per persona.
Segons Fisersa, l’objectiu d’aquest sistema és afavorir que els veïns puguin trobar aparcament a prop de casa seva. Actualment, la xarxa de zones verdes de Figueres ofereix 870 places distribuïdes en diferents punts de la ciutat.
En servei a partir del setembre
La nova zona verda del Poblenou entrarà en funcionament el setembre del 2026 i abastarà el perímetre comprès entre el carrer Empordà, l’avinguda Salvador Dalí i la Via Emporitana. Dins d’aquest àmbit es regularan 316 places.
A l’avinguda Pirineus també es crearà un aparcament específic per a motocicletes, una actuació que els residents del barri reivindicaven des de feia temps. L’objectiu és ordenar l’estacionament d’aquests vehicles i evitar que ocupin espais destinats als automòbils o altres punts de la via pública.
La del Poblenou se sumarà a les zones verdes ja existents al Parc Sol, Enric Morera i el sector de migdia de la ciutat. La darrera ampliació es va posar en servei a l’entorn de la part alta de la Torre Galatea, concretament als carrers Sants Celi i Rústic. Aquesta actuació també responia a una petició dels residents per disposar d’aparcament prioritari a prop dels seus domicilis.
Una nova plaça dedicada a Josep Maria Bernils
La reunió també va servir per explicar el projecte d’arranjament de l’aparcament dels pins del carrer Balmes, a tocar de l’avinguda Salvador Dalí. L’actuació comportarà l’eliminació dels vehicles estacionats en aquest punt i la transformació de l’espai en una nova placeta urbana, amb una plataforma central de formigó, laterals de sauló compactat i la substitució progressiva dels pins. Alguns d'ells seran talats i substituïts per arbres de l'amor. L'Ajuntament ja va avançar a l'inici del mandat que aliminaria aquesta aparcament a causa del seu mal estat.
El nou espai portarà el nom del periodista i cronista de Figueres Josep Maria Bernils i Mach, a proposta de la Comissió del Nomenclàtor. La intervenció permetrà recuperar aquest punt per als vianants i crear un espai públic de passeig i convivència al barri.
La tinent d’alcalde Carme Martínez va explicar que la pèrdua de les places d’aparcament del carrer Balmes es compensarà amb l’obertura d’un nou espai en una finca privada de la Via Emporitana. El terreny tindrà capacitat per a més d’una vintena de vehicles.
Martínez va agrair la “bona predisposició de la propietat” per permetre que la finca pugui destinar-se a aparcament i ajudar, d’aquesta manera, a reduir la pressió existent als carrers del Poblenou.
Masquef defensa les rondes i els aparcaments dissuasius
Durant la reunió, Jordi Masquef va insistir en la voluntat del govern municipal de “prioritzar” les necessitats dels veïns i donar resposta als problemes quotidians dels barris. En aquest sentit, va emmarcar la zona verda del Poblenou dins de les actuacions municipals destinades a ordenar la mobilitat i facilitar l’aparcament residencial.
L’alcalde també va defensar la necessitat de continuar impulsant les rondes perimetrals de Figueres, especialment la ronda nord, per evitar que els vehicles hagin de travessar el centre de la ciutat. Aquesta estratègia s’haurà de complementar, segons Masquef, amb la creació de noves bosses d’aparcament dissuasiu als accessos de Figueres.
L’objectiu municipal és que els conductors que arriben de fora disposin d’alternatives per estacionar sense ocupar durant tot el dia les places dels barris residencials ni entrar amb el vehicle fins al centre.
Nous contenidors cap a l’octubre
La trobada amb els veïns també va permetre explicar el calendari d’implantació del nou servei de recollida de residus a Figueres. Els responsables municipals van anunciar que els nous contenidors que han de substituir els actuals arribaran al Poblenou previsiblement cap al mes d’octubre.
L’Ajuntament va detallar als assistents com es desplegarà el nou sistema i els canvis que comportarà per als residents. La renovació dels contenidors formarà part de la implantació progressiva del nou model de recollida de residus als diferents barris de la ciutat.
Tant l'alcalde Jordi Masquef com Carme Casellas, presidenta de l'Associació de Veïns del Poblenou, van aprofitar l'ocasió per a demanar als residents que participin en les activitats del barri i s'afegeixin a l'entitat per a generar comunitat i vehicular les seves necessitats i reivindicacions. "Les associacions són una bona eina d'interlocució entre els barris i l'Ajuntament, cal potenciar-les", afirma Masquef.
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