Festival
Figueres, Generalitat i Estat reforcen l’Acústica amb 90.000 euros extraordinaris
L’Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s’actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l’Estat s’incorpora al finançament amb 30.000 euros
L’Ajuntament de Figueres tramitarà una modificació de crèdit del pressupost municipal del 2026 per ampliar en 35.000 euros la seva aportació al Festival Acústica. La subvenció municipal passarà així dels 320.000 euros actuals als 355.000 euros, després de tres anys sense cap actualització malgrat l’augment generalitzat dels costos d’organització.
El reforç municipal coincidirà amb dues aportacions extraordinàries més: 25.000 euros de la Generalitat de Catalunya i 30.000 euros de l’Estat. En conjunt, les tres administracions injectaran 90.000 euros addicionals al festival amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat econòmica. A aquest increment s’hi afegeix també l’esforç de les empreses integrades al Club d’Empreses de l’Acústica, que han augmentat la seva aportació anual.
Una actualització inferior a l’augment de l’IPC
L’aportació de l’Ajuntament de Figueres es mantenia congelada des del 2023. Aquell any, l’anterior govern municipal va aprovar l’últim increment, de 40.000 euros, que va permetre passar dels 280.000 als 320.000 euros anuals.
La nova ampliació de 35.000 euros representa un increment del 10,9%, una xifra lleugerament inferior a l’augment acumulat de l’IPC a Catalunya entre el 2023 i el 2026, que se situa en l’11,7%. El govern municipal emmarca, per tant, l’operació en la necessitat d’adaptar el finançament públic a la inflació i a l’encariment de la contractació artística, els muntatges, el personal, la seguretat i la resta de serveis necessaris per organitzar un festival d’aquestes dimensions.
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, l’Acústica genera un impacte econòmic total de 3,3 milions d’euros a Figueres i un retorn estimat de 9,6 euros per cada euro d’aportació municipal. Malgrat aquestes xifres, el consistori considera que cal avançar cap a un model més sostenible i capaç de generar noves fonts d’ingressos.
Els diners provenen d’una partida que no s’executarà
Segons la informació sol·licitada per l'EMPORDÀ al govern local, "els 35.000 euros municipals addicionals no sortiran de cap partida cultural. La modificació de crèdit traslladarà aquesta quantitat des de la partida destinada a la valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament, dotada inicialment amb 80.000 euros".
El govern explica que fins a final d’any ja no hi ha temps material per licitar l’objecte d’aquesta partida i que, per tant, una part dels diners no s’utilitzaria durant l’exercici del 2026. D’aquesta manera, es retiraran 35.000 euros d’aquesta dotació per destinar-los al Festival Acústica.
També ha volgut deixar clar que "la subvenció ordinària del festival es paga des de l’àrea de Promoció Econòmica i no des de Cultura". L’Ajuntament defensa que l’operació no comportarà cap reducció de les subvencions destinades a les entitats culturals de la ciutat ni afectarà cap altre esdeveniment.
El govern reivindica l’augment de la inversió cultural
El consistori assenyala que aquest 2026 també ha incrementat o incorporat aportacions per a altres festivals i activitats de la ciutat, per a mostrar que l'Acústica no en té el monopoli, una crítica que sorgeix sovint quan es parla d'aquest esdeveniment multitudinari. Entre aquestes hi ha els 28.000 euros destinats al Festival de Jazz, els 9.000 euros del cicle Figueres Clàssica i els 8.000 euros de les Nits d’Art del Castell, una proposta de nova creació. També s’ha augmentat la subvenció al Museu del Joguet de Catalunya.
L’Ajuntament reivindica igualment les inversions fetes entre el 2023 i el 2026 en equipaments culturals. En aquest període s’ha inaugurat el nou Museu de l’Empordà, un projecte gestat durant el mandat anterior,; s’ha inclòs en el pressupost del 2026 el projecte de recuperació de la seu històrica del Casino Menestral Figuerenc, i s’ha comprat l’edifici que ha de permetre ampliar el Museu del Joguet.
A aquestes actuacions s’hi sumen la restauració de la façana del Teatre Municipal El Jardí, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i diverses millores d’accessibilitat i de seguretat contra incendis executades els anys 2024 i 2025. El consistori també situa dins aquesta estratègia la futura segona biblioteca i el nou arxiu municipal i comarcal previstos al Parc de les Aigües.
De l’èxit de l’Acústica Arena a la incertesa econòmica
L’ampliació de les aportacions arriba després d’una edició, la del 2025, en què el festival va créixer de manera notable. L’Acústica va reunir 120.000 espectadors, 20.000 més que en les edicions precedents, i va estrenar el Figueres Acústica Arena al recinte firal amb un concert d’Oques Grasses que va exhaurir les 20.000 entrades. Va ser el primer gran concert de pagament de la història del festival.
Després d’aquella estrena, el director de l’Acústica i responsable de Promo Arts Music, Xavi Pascual, va assegurar que l’Arena havia “vingut per quedar-se” i que havia de permetre incorporar Figueres al circuit de les grans gires catalanes, estatals i internacionals.
Aquest 2026, però, l’experiència no es repetirà. L’organització no ha trobat cap grup disponible amb prou capacitat de convocatòria per garantir l’aforament d’un recinte d’aquestes dimensions. El festival tornarà, per tant, al seu format urbà habitual, amb 25 concerts entre el 27 i el 30 d’agost a la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera. La Fúmiga, Sopa de Cabra, La Ludwig Band i Buhos encapçalen el cartell de la vint-i-tresena edició.
Durant la presentació de la programació del 2026, Xavi Pascual ja va advertir que Promo Arts havia rebut una forta afectació econòmica relacionada amb Hisenda i que aquesta situació podia posar en risc la continuïtat del festival. L’avís evidenciava que, malgrat l’èxit de públic i l’impacte econòmic que genera a la ciutat, l’estructura financera de l’Acústica travessa un moment delicat.
Un festival obligat a repensar el futur
Les aportacions extraordinàries de l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat permetran assegurar l’edició del 2026 i absorbir una part de l’encariment acumulat durant els darrers anys. No obstant això, el reforç públic resol la necessitat més immediata, però no tanca el debat sobre el futur del festival. Un debat de ciutat que tot just ara comença.
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