Promoció
L'Ajuntament de Figueres aposta per una pista de gel d'aigua freàtica per a la campanya nadalenca
La iniciativa, impulsada a petició de Comerç Figueres, reforçarà l’oferta de la ciutat i es complementarà amb la continuïtat de la pista de gel sintètic de la plaça de l’Escorxador
L’Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d’una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. Aquesta nova proposta, que neix a petició de Comerç Figueres, té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat i convertir-se en un nou pol d’atracció pels figuerencs i visitants durant la campanya de Nadal.
La pista, que serà descoberta i tindrà unes dimensions de 25 x 10 metres, s’ubicarà davant del Teatre Municipal El Jardí, a la plaça Josep Pla, en un espai emblemàtic que permetrà integrar aquesta activitat dins l’ambient nadalenc de la ciutat, al costat del Mercat de Nadal de la Rambla.
Aquesta novetat es complementarà amb la pista de gel sintètic de la plaça de l’Escorxador, que es tornarà a instal·lar un any més després de la bona acollida de l'any passat, ampliant així l’oferta d’activitats en diferents punts de la ciutat i acostant-les a un públic més ampli.
Inversió recuperable
La instal·lació de la pista de gel es licitarà amb un import inicial de 90.000 euros, una inversió que es preveu recuperar mitjançant la venda d’entrades i la comercialització d’espais publicitaris a la mateixa instal·lació.
Un dels elements destacats de la iniciativa és el seu compromís amb la sostenibilitat, segons l'Ajuntament. La pista funcionarà amb aigua freàtica, no potable, la mateixa que s’utilitza habitualment en serveis municipals com la neteja i la jardineria, i l’energia necessària per al seu funcionament serà solar, aprofitant les plaques fotovoltaiques del Teatre Municipal. Amb la voluntat de fer aquesta activitat accessible a tothom, especialment als més petits, es preveuen tarifes especials per a grups escolars, facilitant així que els infants de la ciutat puguin gaudir de l’experiència de patinar sobre gel.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Figueres afirma que reforça la seva aposta "per una campanya de Nadal més atractiva i una oferta d’activitats repartida en diferents espais de la ciutat que contribuirà a dinamitzar el comerç i a atraure visitants a Figueres com una destinació de referència durant les festes de Nadal".
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