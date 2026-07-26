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Detenen un home a Figueres per encendre un foc en un transformador elèctric al Parc de les Aigües

L’incendi ha causat danys lleus a la instal·lació d’Endesa, però no ha deixat ferits ni altres desperfecte

Un vehicle de la Guàrdia Urbana

Un vehicle de la Guàrdia Urbana / Marina López

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Redacció

Redacció

Figueres

Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d’un transformador d’Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l’altura del carrer del Rec Arnau.

Segons ha informat l’Ajuntament de Figueres, l’individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona.

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Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han apagat les flames.

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