Equipaments
Climatització nova per a la sala de ball de la Casa d’Andalusia de Figueres
El projecte destinat a l'edifici del Molí de l'Anguila té un pressupost de 48.209 euros
La Junta de Govern Local de Figueres ha aprovat definitivament el projecte per instal·lar un nou sistema de climatització i ventilació a la sala de ball de la Casa d’Andalusia, situada al Molí de l’Anguila, de titularitat pública. L’actuació ha estat redactada pels serveis tècnics municipals i té un pressupost de 48.209,74 euros, IVA inclòs.
El projecte es va aprovar inicialment el 22 d’abril del 2026 i es va sotmetre a informació pública durant trenta dies hàbils, es va publicar en el BOP de Girona i a l’e-Tauler municipal i al web de l’Ajuntament. Durant aquest període no es va presentar cap al·legació ni reclamació. L’actuació compta amb consignació en el pressupost municipal vigent, dins la partida destinada a instal·lacions dels equipaments municipals, i disposa d’un informe favorable de l’enginyer municipal.
Concentració d'edificis públics
L'equipament, que també inclou l'edifici anexe de la seu de la Colla Castellera i els Amics del Gegants de Figueres, està situat a tocar la caserna dels Bombers de la Generalitat i l'Institut Narcís Monturiol, en el barri de l'Eixample de Figueres, on també hi ha l'escola pública Salvador Dalí.
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