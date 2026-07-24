Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Equipaments

Climatització nova per a la sala de ball de la Casa d’Andalusia de Figueres

El projecte destinat a l'edifici del Molí de l'Anguila té un pressupost de 48.209 euros

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Santi Coll

Santi Coll

Figueres

La Junta de Govern Local de Figueres ha aprovat definitivament el projecte per instal·lar un nou sistema de climatització i ventilació a la sala de ball de la Casa d’Andalusia, situada al Molí de l’Anguila, de titularitat pública. L’actuació ha estat redactada pels serveis tècnics municipals i té un pressupost de 48.209,74 euros, IVA inclòs.

El projecte es va aprovar inicialment el 22 d’abril del 2026 i es va sotmetre a informació pública durant trenta dies hàbils, es va publicar en el BOP de Girona i a l’e-Tauler municipal i al web de l’Ajuntament. Durant aquest període no es va presentar cap al·legació ni reclamació. L’actuació compta amb consignació en el pressupost municipal vigent, dins la partida destinada a instal·lacions dels equipaments municipals, i disposa d’un informe favorable de l’enginyer municipal.

Notícies relacionades

Concentració d'edificis públics

L'equipament, que també inclou l'edifici anexe de la seu de la Colla Castellera i els Amics del Gegants de Figueres, està situat a tocar la caserna dels Bombers de la Generalitat i l'Institut Narcís Monturiol, en el barri de l'Eixample de Figueres, on també hi ha l'escola pública Salvador Dalí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
  2. Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
  3. Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
  4. Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
  5. Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
  6. Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
  7. Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
  8. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra

Innovació, gestió hídrica i relleu generacional: les claus per garantir el futur del camp Murcià

Climatització nova per a la sala de ball de la Casa d’Andalusia de Figueres

Per molts anys, Perelada

Per molts anys, Perelada

Jornades de 22 hores i sense papers: l'odissea d'una cuidadora interna per aconseguir un permís de treball que no arriba

Jornades de 22 hores i sense papers: l'odissea d'una cuidadora interna per aconseguir un permís de treball que no arriba

Les empreses de l’Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se

Les empreses de l’Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se

El CAP de Castelló d'Empúries consolida les activitats de rem, vela i passejades pels Aiguamolls com a eines de salut

El CAP de Castelló d'Empúries consolida les activitats de rem, vela i passejades pels Aiguamolls com a eines de salut

Koyama i Cadaqués, fidelitat immutable

Koyama i Cadaqués, fidelitat immutable

Adeu al voral, hola al carril bici: la DGT impulsa una nova xarxa ciclista més segura

Adeu al voral, hola al carril bici: la DGT impulsa una nova xarxa ciclista més segura
Tracking Pixel Contents