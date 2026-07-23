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Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana

Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres

Un dels carrers comercials de Figueres.

Un dels carrers comercials de Figueres. / Santi Coll

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Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha alertat d’un intent d’estafa telefònica a comerços de la ciutat. Segons fonts municipals, un individu està trucant a establiments fent-se passar per la Guàrdia Urbana i demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista que edita la Guàrdia Urbana de Figueres perquè el negoci hi aparegui.

La trucada s’estaria fent des del número 699 440 166. L’Ajuntament ha demanat a la ciutadania i als comerciants que no facilitin cap dada personal ni bancària i que no efectuïn cap pagament arran d’aquestes trucades.

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