Comerç
Aparador amb missatge: El món es desfà a can Puig Giralt de Figueres
L'emblemàtica botiga de la pujada del Castell, premiada sovint, continua sorprenent pels seus espais promocionals
Mari Ripoll i Ricard Arbossé representen la quarta generació al capdavant del negoci, aquest estiu s’ha tornat a lluir amb la complicitat familiar
Un gelat de cucurutxo de mida humana amb una bola que representa el planeta Terra desfent-se sota els efectes de la calor. Aquesta és la nova creació amb què els magatzems Puig Giralt de Figueres tornen a sorprendre els vianants que passen per la pujada del Castell, just davant de la Torre Galatea.
L’aparador ressalta en plena canícula estival i converteix l’impacte de les temperatures extremes en una proposta artística, reivindicativa i carregada d’enginy. La peça està coronada per un petit vaixell blanc de paper, que per a Laia Arbossé Ripoll representa un símbol «d’esperança», mentre que el seu pare, Ricard Arbossé, el defineix com un «crit de supervivència».
Al darrere del muntatge hi ha, una vegada més, la creativitat de Mari Ripoll, responsable d’alguns dels aparadors més celebrats i premiats del comerç figuerenc durant els darrers anys. Aquesta vegada ha comptat amb la complicitat de la seva filla Laia, biòloga especialitzada en primats i dibuixant al natural.
«Ella s’ha encarregat de perfilar els continents i jo he confeccionat el cucurutxo amb material reciclable», explica Mari Ripoll. El resultat és una peça artesanal que combina volum, pintura, reciclatge i sensibilització ambiental, sense perdre el caràcter juganer que acostuma a distingir els aparadors de Puig Giralt.
«La mare és una crack», coincideixen les seves dues filles, Judit i Laia. Mari Ripoll admet que gaudeix especialment d’aquesta faceta creativa, tot i les hores de feina que comporta: «Em diverteixo molt, però porta feina dissenyar i crear aparadors. El comerç de proximitat ens hem de fer veure!».
La instal·lació es va estrenar coincidint amb els Tasts Surrealistes de Figueres i ara també acompanya la celebració del 15è aniversari d’A Mossegades. D’aquesta manera, Puig Giralt torna a relacionar la decoració dels seus aparadors amb l’activitat cultural, gastronòmica i comercial de la ciutat.
"Carta de presentació"
Mari Ripoll sempre ha defensat que «l’aparador és la carta de presentació d’una botiga». Va començar a treballar a Puig Giralt amb només quinze anys, l’endemà de la primera Diada recuperada de l’11 de setembre de 1977. El seu primer encàrrec va ser un petit aparador de corbates que havia de muntar i desmuntar cada dia. Amb el temps, la seva sogra i la seva cunyada li van ensenyar les primeres tècniques de l’ofici.
La resta de l’aprenentatge ha estat essencialment autodidacta. La fotografia, els viatges, els llibres i les revistes van ser durant anys les seves principals fonts d’inspiració. Més endavant, internet i les xarxes socials li van permetre descobrir noves tendències i idees, que sempre adapta al seu estil i als materials que té a l’abast.
Puig Giralt disposa de dotze aparadors repartits per tota la façana, just davant de la Torre Galatea, i la família procura renovar-los amb propostes diferents, vinculades a cada temporada o als principals esdeveniments de Figueres. El gelat d’ara, però, està plenament vinculat a un esdeveniment general: el maleït canvi climàtic.
Una nissaga comercial de cinc generacions
La història de Puig Giralt es remunta al tombant dels segles XIX i XX i és fruit de la unió de dues famílies dedicades al comerç a Cassà de la Selva i Albons. Maria Esteva Oliveras va començar venent roba pels mercats amb un carro, mentre que Emili Puig Fàbrega, conegut com el Sastre d’Albons, va iniciar-se en el comerç de teixits l’any 1906. La unió dels cognoms Puig i Giralt acabaria donant nom als establiments familiars.
La família va obrir el seu primer establiment a Figueres l’any 1961, al número 31 del carrer Sant Pau, molt a prop de la plaça Triangular. Posteriorment, el 1978 va adquirir l’edifici de l’antiga Fonda Armendares, a la pujada del Castell, on també hi havia hagut Muebles Tarragona. Després de diverses reformes, la nova botiga va començar a funcionar el 1981.
Ricard Arbossé Puig regenta l’establiment des del 1984 i comparteix la direcció del negoci amb Mari Ripoll. Tots dos representen la quarta generació d’una nissaga, que té continuïtat amb la seva filla Judit, que ha mantingut com a principal filosofia el servei i l’atenció personalitzada al client, al mateix temps que ha anat adaptant l’oferta i el local als canvis del sector comercial. Puig Giralt participa activament en les activitats i els concursos de Comerç Figueres, en els quals ha sumat nombrosos premis per la seva creativitat i activisme comercial.
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