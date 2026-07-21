Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la Marca de l'Ham de Figueres
El foc s’ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals
Un incendi ha afectat aquest dimarts una casa ocupada de la Marca de l’Ham, a Figueres. El foc s’ha declarat poc abans de les sis del matí en un habitatge del carrer Adela Rosa, en una zona on hi ha diverses cases ocupades.
Els Bombers de la Generalitat han activat sis dotacions, tot i que finalment quatre han treballat en les tasques d’extinció. Quan els efectius han arribat al lloc, el foc estava molt desenvolupat a la primera planta i les persones que hi havia a l’immoble ja n’havien sortit.
Els Bombers han fet una recerca per comprovar que no quedava ningú a l’interior i han sufocat les flames, que han afectat principalment la primera planta. La resta de l’habitatge ha quedat afectada pel fum i les altes temperatures. El foc s’ha donat per apagat cap a un quart de set del matí, asseguren des del cos d'emergències.
Segons fonts municipals, la Guàrdia Urbana de Figueres ha pogut determinar que es tractaria d’un incendi intencionat arran d’un conflicte entre ocupants. El foc no ha provocat cap risc estructural per a l’edifici i, no s’ha practicat cap detenció pels fets ja que tampoc s'ha presentat denúncia per part dels afectats. A l'habitatge hi vivia una parella.
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Via: Diari de Girona
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