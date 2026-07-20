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Transport ferroviari

Figueres guanya una tercera connexió diària d'AVE cap a Perpinyà, Occitània i París aquest estiu

El nou servei circularà fins al 30 d'agost i es mantindrà els caps de setmana fins a l'1 de novembre

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres-Vilafant.

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres-Vilafant. / Josep López

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ACN

Figueres

Figueres i Girona guanyen una tercera connexió diària d'AVE cap a Perpinyà, Occitània i París aquest estiu. TGV INOUI ofereix amb tres trens al dia, en un servei que circularà fins al 30 d'agost i que es mantindrà els caps de setmana fins l'1 de novembre. La nova freqüència busca millorar les connexions internacionals de Girona i Figueres amb destinacions com Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes o París, en un dels períodes de més demanda de l'any. Un cop finalitzada la temporada estival, la tercera freqüència continuarà circulant en cap de setmana, "afavorint la mobilitat durant el final de l'estiu i l'inici de la tardor".

La incorporació d'aquest tercer servei forma part del dispositiu especial d'estiu d'SNCF Voyageurs. Durant els mesos estivals, la companyia posarà en circulació 44.000 trens TGV INOUI, OUIGO i INTERCITÉS a França i en les seves connexions internacionals, i oferirà 500.000 places addicionals, respecte a l'estiu passat per donar resposta a l'augment de la demanda.

La companyia ja ha venut prop de 14 milions de bitllets d'alta velocitat i llarga distància per a aquesta temporada d'estiu, una xifra que reflecteix la forta demanda registrada durant aquests mesos.

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De fet, SNCF manté aquest estiu diferents avantatges facilitar els viatges entre Catalunya, França i la resta de la xarxa TGV INOUI durant l'estiu. La Targeta Avantage ofereix un 30% de descompte per als adults en bitllets de primera i segona classe i fins a un 60% de descompte per a un màxim de tres infants d'entre 4 i 11 anys que viatgin amb el titular de la targeta. A més, els infants d'entre 4 i 11 anys poden beneficiar-se de tarifes reduïdes en serveis TGV INOUI, mentre que els menors de quatre anys poden viatjar gratuïtament si ho fan a la falda d'un adult.

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